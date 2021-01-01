У центральному парку Луцька «на гарячому» зловили браконьєра, який ловив рибу сіткою
Сьогодні, 16:39
16 серпня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля під час спільного рейду з працівниками Національної поліції виявили чоловіка, який порушив правила рибальства.
Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.
В ході рибоохоронного заходу на каналі в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки викрили порушника, який ловив рибу забороненим сітним знаряддям, що не передбачене правилами любительського та спортивного рибальства - риболовецькою сіткою довжиною 60м.
На особу оформили адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готують до передачі в суд для притягнення порушника до адміністративної відповідальності. Знаряддя лову вилучили.
Зазначають, що любителі-рибалки, які перебували на водоймі та протягом тривалого часу спостерігали за протиправними діями браконьєра, жодним чином не сприяли розкриттю адмінправопорушення та не повідомили відповідні контролюючі органи.
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Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.
В ході рибоохоронного заходу на каналі в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки викрили порушника, який ловив рибу забороненим сітним знаряддям, що не передбачене правилами любительського та спортивного рибальства - риболовецькою сіткою довжиною 60м.
На особу оформили адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готують до передачі в суд для притягнення порушника до адміністративної відповідальності. Знаряддя лову вилучили.
Зазначають, що любителі-рибалки, які перебували на водоймі та протягом тривалого часу спостерігали за протиправними діями браконьєра, жодним чином не сприяли розкриттю адмінправопорушення та не повідомили відповідні контролюючі органи.
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