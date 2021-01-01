вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центральному парку Луцька «на гарячому» зловили браконьєра, який ловив рибу сіткою

У центральному парку Луцька «на гарячому» зловили браконьєра, який ловив рибу сіткою
16 серпня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля під час спільного рейду з працівниками Національної поліції виявили чоловіка, який порушив правила рибальства.

Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.

В ході рибоохоронного заходу на каналі в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки викрили порушника, який ловив рибу забороненим сітним знаряддям, що не передбачене правилами любительського та спортивного рибальства - риболовецькою сіткою довжиною 60м.

На особу оформили адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готують до передачі в суд для притягнення порушника до адміністративної відповідальності. Знаряддя лову вилучили.

Зазначають, що любителі-рибалки, які перебували на водоймі та протягом тривалого часу спостерігали за протиправними діями браконьєра, жодним чином не сприяли розкриттю адмінправопорушення та не повідомили відповідні контролюючі органи.

У центральному парку Луцька «на гарячому» зловили браконьєра, який ловив рибу сіткою
У центральному парку Луцька «на гарячому» зловили браконьєра, який ловив рибу сіткою

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: центральний парк, Луцьк, браконьєр, рибальство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин, який п'яним мало не зарізав пасинка, постане перед судом
Сьогодні, 16:56
На Волині «мерс» зіткнувся з підводою: є потерпілий
Сьогодні, 16:43
У центральному парку Луцька «на гарячому» зловили браконьєра, який ловив рибу сіткою
Сьогодні, 16:39
У Луцьку вдовам загиблих працівників МВС виплатять допомогу
Сьогодні, 16:32
Волинська обласна дитячо-юнацька спортшкола з видів боротьби отримала нового керівника
Сьогодні, 16:16
Схожі новини
У центральному парку Луцька «підлатають» пішохідні доріжки У центральному парку Луцька «підлатають» пішохідні доріжки
16 серпень, 16:51
На Стиру у центральному парку Луцька ледь не потонули дитина та п'яний чоловік На Стиру у центральному парку Луцька ледь не потонули дитина та п'яний чоловік
22 червень, 13:38
Лучани просять зупинку неподалік входу в центральний парк на час реконструкції проспекту Волі Лучани просять зупинку неподалік входу в центральний парк на час реконструкції проспекту Волі
09 червень, 11:43
Центральний парк Луцька оброблятимуть від кліщів та комарів Центральний парк Луцька оброблятимуть від кліщів та комарів
31 травень, 18:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні здешевшає олія
Сьогодні, 17:00
 0
Волинянин, який п'яним мало не зарізав пасинка, постане перед судом
Сьогодні, 16:56
 0
На Волині «мерс» зіткнувся з підводою: є потерпілий
Сьогодні, 16:43
 0
У центральному парку Луцька «на гарячому» зловили браконьєра, який ловив рибу сіткою
Сьогодні, 16:39
 0
У Луцьку вдовам загиблих працівників МВС виплатять допомогу
Сьогодні, 16:32
 0
Медіа
відео
1/8