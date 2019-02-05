У Львові 48-річний чоловік зґвалтував знаймого
Сьогодні, 18:48
48-річного жителя Львова Ростислава Озарка підозрюють у зґвалтуванні 33-річного львів’янина. Підозрюваний вчинив сексуальне насильство щодо свого знайомого і переховувався від правоохоронців. Після розголосу він таки вийшов на зв'язок з поліцейськими та має прибути в райвідділ, щоб надати пояснення у справі.
Про це пише ZAХID.NET.
У Львівському районному управлінні поліції розповіли, що інцидент трапився на початку серпня цього року на вул. Богдана Хмельницького у Львові – в районі АС-2. Того дня 48-річний Ростислав Озарко зустрів 33-річного знайомого, теж львів’янина, з яким до того бачилися кілька разів. Чоловіки разом посиділи у барі, розпивали алкоголь. Після цього Ростислав Озарко запросив 33-річного львів’янина до свого помешкання на вул. Богдана Хмельницького, де його зґвалтував.
Постраждалий чоловік звернувся з заявою до правоохоронців. Підозрюваний у зґвалтуванні від поліції переховується. Його оголосили в розшук.
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Про це пише ZAХID.NET.
У Львівському районному управлінні поліції розповіли, що інцидент трапився на початку серпня цього року на вул. Богдана Хмельницького у Львові – в районі АС-2. Того дня 48-річний Ростислав Озарко зустрів 33-річного знайомого, теж львів’янина, з яким до того бачилися кілька разів. Чоловіки разом посиділи у барі, розпивали алкоголь. Після цього Ростислав Озарко запросив 33-річного львів’янина до свого помешкання на вул. Богдана Хмельницького, де його зґвалтував.
Постраждалий чоловік звернувся з заявою до правоохоронців. Підозрюваний у зґвалтуванні від поліції переховується. Його оголосили в розшук.
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