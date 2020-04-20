У Луцьку відбудеться марш за тварин





Про це йдеться на



Щороку Всеукраїнський марш за тварин об’єднує тисячі людей по всій Україні, які виступають за цирк без тварин, заборону хутрових ферм, притравочних станцій, контактних зоопарків і дельфінаріїв, порятунок тварин від жорстокого поводження та захист їхніх прав на всеукраїнському рівні.



Зазначається, що марш почнеться від Театрального майдану міста.



Організатори підкреслюють, що марш буде проводитись з дотриманням усіх карантинних норм. Також вони просять не брати з собою тварин, які можуть отримати стрес у натовпі, утриматись від того, щоб приносити котів та інших тварин.



«Щороку Всеукраїнський марш за тварин об’єднує тисячі людей по всій Україні, які виступають за цирк без тварин, заборону хутрових ферм, притравочних станцій, контактних зоопарків і дельфінаріїв, порятунок тварин від жорстокого поводження та захист їхніх прав на всеукраїнському рівні», – йдеться в описі події.



У UAnimals наголошують, що Всеукраїнський марш за права тварин є зоозахисною, а не політичною акцією.



Серед міст, які долучаться до маршу: Київ, Житомир, Бердянськ, Хмельницький, Миколаїв, Івано-Франківськ, Чернігів, Херсон, Сєвєродонецьк, Дніпро, Полтава, Ужгород, Черкаси, Одеса, Чернівці, Рівне, Львів та Тернопіль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 5 вересня, о 12:00 у Луцьку, за ініціативи гуманістичного руху UAnimals відбудеться головна зоозахисна подія України – Всеукраїнський марш за тварин.Про це йдеться на сторінці події в фейсбуці.Щороку Всеукраїнський марш за тварин об’єднує тисячі людей по всій Україні, які виступають за цирк без тварин, заборону хутрових ферм, притравочних станцій, контактних зоопарків і дельфінаріїв, порятунок тварин від жорстокого поводження та захист їхніх прав на всеукраїнському рівні.Зазначається, що марш почнеться від Театрального майдану міста.Організатори підкреслюють, що марш буде проводитись з дотриманням усіх карантинних норм. Також вони просять не брати з собою тварин, які можуть отримати стрес у натовпі, утриматись від того, щоб приносити котів та інших тварин.«Щороку Всеукраїнський марш за тварин об’єднує тисячі людей по всій Україні, які виступають за цирк без тварин, заборону хутрових ферм, притравочних станцій, контактних зоопарків і дельфінаріїв, порятунок тварин від жорстокого поводження та захист їхніх прав на всеукраїнському рівні», – йдеться в описі події.У UAnimals наголошують, що Всеукраїнський марш за права тварин є зоозахисною, а не політичною акцією.Серед міст, які долучаться до маршу: Київ, Житомир, Бердянськ, Хмельницький, Миколаїв, Івано-Франківськ, Чернігів, Херсон, Сєвєродонецьк, Дніпро, Полтава, Ужгород, Черкаси, Одеса, Чернівці, Рівне, Львів та Тернопіль.

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