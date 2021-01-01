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Фотопастка спіймала волинян, які рубали та вивозили дерева у невідомому напрямку

Фотопастка спіймала волинян, які рубали та вивозили дерева у невідомому напрямку
Фотопастка, встановлена на території Рудниківського лісництва, зафільмувала самовільну порубку лісу та її учасників.

Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Лісопорушники пристрій не помітили – таким чином збереглися кадри, як двоє чоловіків здійснюють порубку 6 дерев породи сосна і вивозять її в невідомому напрямку.

Це – мешканці с. Чорниж (Колківське ТГ). Сума збитків за фактом становить понад 50 тис. грн. За що вже передбачена кримінальна відповідальність.

Матеріали справи передані в поліцію. Триває слідство, встановлюються деталі події.


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Теги: лісництво, фотопастка, рубка лісу, волиняни
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