Фотопастка спіймала волинян, які рубали та вивозили дерева у невідомому напрямку
Сьогодні, 17:36
Фотопастка, встановлена на території Рудниківського лісництва, зафільмувала самовільну порубку лісу та її учасників.
Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Лісопорушники пристрій не помітили – таким чином збереглися кадри, як двоє чоловіків здійснюють порубку 6 дерев породи сосна і вивозять її в невідомому напрямку.
Це – мешканці с. Чорниж (Колківське ТГ). Сума збитків за фактом становить понад 50 тис. грн. За що вже передбачена кримінальна відповідальність.
Матеріали справи передані в поліцію. Триває слідство, встановлюються деталі події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Лісопорушники пристрій не помітили – таким чином збереглися кадри, як двоє чоловіків здійснюють порубку 6 дерев породи сосна і вивозять її в невідомому напрямку.
Це – мешканці с. Чорниж (Колківське ТГ). Сума збитків за фактом становить понад 50 тис. грн. За що вже передбачена кримінальна відповідальність.
Матеріали справи передані в поліцію. Триває слідство, встановлюються деталі події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
500 кілометрів за 10 днів: волинянин бере участь в ультрапробігу до Дня Незалежності України
Сьогодні, 17:48
Меню у школах Луцька з 1 вересня стане кориснішим
Сьогодні, 17:43
Фотопастка спіймала волинян, які рубали та вивозили дерева у невідомому напрямку
Сьогодні, 17:36
На Світязі будують спорткомплекс європейського рівня. ВІДЕО
Сьогодні, 17:12