Фотопастка спіймала волинян, які рубали та вивозили дерева у невідомому напрямку





Про це



Лісопорушники пристрій не помітили – таким чином збереглися кадри, як двоє чоловіків здійснюють порубку 6 дерев породи сосна і вивозять її в невідомому напрямку.



Це – мешканці с. Чорниж (Колківське ТГ). Сума збитків за фактом становить понад 50 тис. грн. За що вже передбачена кримінальна відповідальність.



Матеріали справи передані в поліцію. Триває слідство, встановлюються деталі події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фотопастка, встановлена на території Рудниківського лісництва, зафільмувала самовільну порубку лісу та її учасників.Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.Лісопорушники пристрій не помітили – таким чином збереглися кадри, як двоє чоловіків здійснюють порубку 6 дерев породи сосна і вивозять її в невідомому напрямку.Це – мешканці с. Чорниж (Колківське ТГ). Сума збитків за фактом становить понад 50 тис. грн. За що вже передбачена кримінальна відповідальність.Матеріали справи передані в поліцію. Триває слідство, встановлюються деталі події.

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