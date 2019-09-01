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500 кілометрів за 10 днів: волинянин бере участь в ультрапробігу до Дня Незалежності України

500 кілометрів за 10 днів: волинянин бере участь в ультрапробігу до Дня Незалежності України
Ковельчанин Олександр Головницький бере участь в ультрапробігу єдності «Сталевий Гарт».

Учасники ультрапробігу пробіжать 500 км за 10 днів, пише Район.Спорт.

Такий спортивний захід відбувається вже третій рік поспіль і проходить 15-24 серпня та присвячується Дню Державного Прапора України та Дню Незалежності України!

У 2019 році учасники «Сталевого Гарту» пробігли з заходу до столиці України з Ковеля через Луцьк — Рівне — Житомир — Ірпінь з фінішом в Києві. У 2020 пробіг пройшов з півдня через міста: Дніпро – Кременчук – Черкаси – Канів — Київ. Цього року заплановано маршрут зі сходу через Харків – Охтирка — Суми – Ромни — Прилуки — Бровари — Київ.

У своєму дописі у фейсбуці Олександр Головницький зазначив, що у перший день марафону він подолав 55 км і цей забіг був важким, виснажливим, цікавим. У другий день ультрамарафону спортсмени подолали 51 км.

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Теги: спорт, біг, ультрамарафон
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