На Волині буревій наробив лиха: на яку компенсацію розраховувати людям. ФОТО. ВІДЕО

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Сьогодні, 18:19
Члени комісії сільської ради підраховують збитки, які завдала негода 16 серпня у селі Хобултова Володимир-Волинського району. Буревій тривав не більше 15 хвилин, у людей позривало дахи з будинків, з корінням повиривало дерева, — розповіла Суспільному староста села Оксана Морозюк.
Зі слів Оксани Морозюк, в основному негода зачепила дві вулиці села, решту — частково. Каже: впродовж дня, 16 серпня, у селі не було електропостачання, надвечір його відновили.
За результатами огляду дворів комісія виявила 5 ушкоджених покрівель на житлових будинках, ще на 20 господарських будівель залишились без шиферу. Кількості повалених дерев не рахували, їх багато, — каже членкиня комісії Віра Мудрик.
З 16 серпня люди самостійно почали ліквідовувати наслідки негоди, — розповіла місцева жителька Євгенія Дячук. 68-річна жінка живе сама. Під час буревію, вітер зірвав шифер з її літньої кухні, поламав дерева та “побив” городину. За власні гроші Євгенія Дячук купила шифер, майстри уже перекрили дах.
Навпроти будинку Євгенії Дячук живе Лідія Долюк. З дахів її господарських будівель шифер та бляху занесло до сусідів. Жінка каже: підрахували, що негода завдала збитків орієнтовно на 20 тисяч гривень.
Станом на 17 серпня до сільської ради за відшкодуваннями збитків, які завдала негода ніхто не звертався, — каже членкиня комісії Віра Мудрик. Додає: "Встановлена сума на заподіяння шкоди внаслідок пожежі та стихійного лиха для житлового будинку до 5 тисяч гривень, надвірні споруди до 2 тисяч гривень, але це на розгляд комісії".
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Зі слів Оксани Морозюк, в основному негода зачепила дві вулиці села, решту — частково. Каже: впродовж дня, 16 серпня, у селі не було електропостачання, надвечір його відновили.
За результатами огляду дворів комісія виявила 5 ушкоджених покрівель на житлових будинках, ще на 20 господарських будівель залишились без шиферу. Кількості повалених дерев не рахували, їх багато, — каже членкиня комісії Віра Мудрик.
З 16 серпня люди самостійно почали ліквідовувати наслідки негоди, — розповіла місцева жителька Євгенія Дячук. 68-річна жінка живе сама. Під час буревію, вітер зірвав шифер з її літньої кухні, поламав дерева та “побив” городину. За власні гроші Євгенія Дячук купила шифер, майстри уже перекрили дах.
Навпроти будинку Євгенії Дячук живе Лідія Долюк. З дахів її господарських будівель шифер та бляху занесло до сусідів. Жінка каже: підрахували, що негода завдала збитків орієнтовно на 20 тисяч гривень.
Станом на 17 серпня до сільської ради за відшкодуваннями збитків, які завдала негода ніхто не звертався, — каже членкиня комісії Віра Мудрик. Додає: "Встановлена сума на заподіяння шкоди внаслідок пожежі та стихійного лиха для житлового будинку до 5 тисяч гривень, надвірні споруди до 2 тисяч гривень, але це на розгляд комісії".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Страховка повинна бути,а не платники податків оплачувати приватні збитки
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