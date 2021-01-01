Розпочали довгоочікуваний ремонт дороги Нововолинськ-Іваничі: водіїв попереджають про обмеження руху. ФОТО
Сьогодні, 21:25
16-го серпня розпочали роботи з ремонту траси Благодатне-Іваничі. Наразі зрізають старий шар асфальту. Заплановано 7 кілометрів дороги покрити новим асфальтом. ПРо це пише видання "БУГ".
Ремонтні роботи вартуватимуть 93 мільйони 143 тисячі 655 гривень. За результатами торгів у системі Prozorro ремонтні роботи здійснюватиме ТзОВ «Автомагістраль-Південь». Саме ця підрядна організація минулого року відремонтувала дорогу Нововолинськ – Благодатне.
Завдяки ініціативі народного депутата Ігоря Гузя минулого року були проведені декілька зустрічей із керівником Автодору і питання ремонту траси до Іванич вдалося зрушити із «мертвої точки».
“Цьогоріч планується повністью завершити усі роботи до в’їзду в Іваничі, а в наступному – до Павлівки. Є ще додатково питання щодо облаштування узбіччя та зупинок на відрізку Нововолинськ-Благодатне, які спільними зусиллями потрібно робити. Також в планах – освітлення.
Надіюсь, автовласники з розумінням віднесуться до тимчасово одностороннього проїзду. Роботи планують завершити через півтора місяця”, – розповів нардеп.
Як зазначив начальник Служби автомобільних доріг Волині Анатолій Посполітак, в березні було виготовлено проєкт, а у квітні оголошено тендер, однак чотири місяці не могли пройти процедуру. Нещодавно з переможцем підписали договір.
Він додав, що проєктом передбачено фрезерування старого покриття, посилення дороги щебеневою масою та вкладання асфальтобетону. Загалом дорога підніметься на 30 сантиметрів. Також роботи включатимуть: видалення кущів, планування узбіч, облаштування заїзних кишень і посадкових майданчиків, встановлення огородження, нанесення розмітки та улаштування тротуарів.
Нагадаємо, на автошляху Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі ремонт розпочали 25-го вересня 2020-го року.
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Ремонтні роботи вартуватимуть 93 мільйони 143 тисячі 655 гривень. За результатами торгів у системі Prozorro ремонтні роботи здійснюватиме ТзОВ «Автомагістраль-Південь». Саме ця підрядна організація минулого року відремонтувала дорогу Нововолинськ – Благодатне.
Завдяки ініціативі народного депутата Ігоря Гузя минулого року були проведені декілька зустрічей із керівником Автодору і питання ремонту траси до Іванич вдалося зрушити із «мертвої точки».
“Цьогоріч планується повністью завершити усі роботи до в’їзду в Іваничі, а в наступному – до Павлівки. Є ще додатково питання щодо облаштування узбіччя та зупинок на відрізку Нововолинськ-Благодатне, які спільними зусиллями потрібно робити. Також в планах – освітлення.
Надіюсь, автовласники з розумінням віднесуться до тимчасово одностороннього проїзду. Роботи планують завершити через півтора місяця”, – розповів нардеп.
Як зазначив начальник Служби автомобільних доріг Волині Анатолій Посполітак, в березні було виготовлено проєкт, а у квітні оголошено тендер, однак чотири місяці не могли пройти процедуру. Нещодавно з переможцем підписали договір.
Він додав, що проєктом передбачено фрезерування старого покриття, посилення дороги щебеневою масою та вкладання асфальтобетону. Загалом дорога підніметься на 30 сантиметрів. Також роботи включатимуть: видалення кущів, планування узбіч, облаштування заїзних кишень і посадкових майданчиків, встановлення огородження, нанесення розмітки та улаштування тротуарів.
Нагадаємо, на автошляху Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі ремонт розпочали 25-го вересня 2020-го року.
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