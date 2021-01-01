Волинські освітяни отримають премію Гошовського

Депутати волинської облради визначалися з претендентами на здобуття Премії імені Й. В. Гошовського за заслуги у сфері освіти, їх кандидатури і рекомендуватимуть на затвердження сесії. Про це повідомляє пресслужба облради.Цього разу депутатам довелося обирати найдостойніших серед 12 освітян з різних куточків області.За підсумком рейтингового голосування визначили п’ятьох осіб.Так, профільна комісія рекомендує відзначити у 2021 році Премією ім. Йосипа Гошовського таких педагогів:- директора Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, професор, кандидат історичних наук;- вчителя інформатики Володимир-Волинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1;- вчительку історії та правознавства закладу загальної середньої освіти «Павловичівський ліцей» Володимир-Волинського району;- директорку комунального закладу «Литовезький ліцей імені Володимира Якобчука»;- учителя історії та предмету «Захист України» Нововолинського ліцею № 8.Окрім того, депутати більшістю голосів рекомендували для відзначення Премією Верховної Ради України педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти кандидатуру заступника директора з навчально-виховної роботи, вчителя фізики опорного навчального закладу «Навчально-виховний комплекс «Локачинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія»Нагадаємо, що Премія імені Йосипа Гошовського, видатного педагога із Нововолинська, заснована рішенням Волинської обласної ради у 2012 році. Цією нагородою щороку відзначають 5 педагогів області за значні досягнення в управлінні закладами та установами освіти; за впровадження нових технологій; професійне виховання та навчання молоді; за організацію позашкільної та дошкільної роботи; запровадження передового досвіду.