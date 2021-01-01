Волинські освітяни отримають премію Гошовського
17 серпень, 23:22
Депутати волинської облради визначалися з претендентами на здобуття Премії імені Й. В. Гошовського за заслуги у сфері освіти, їх кандидатури і рекомендуватимуть на затвердження сесії. Про це повідомляє пресслужба облради.
Цього разу депутатам довелося обирати найдостойніших серед 12 освітян з різних куточків області.
За підсумком рейтингового голосування визначили п’ятьох осіб.
Так, профільна комісія рекомендує відзначити у 2021 році Премією ім. Йосипа Гошовського таких педагогів:
- Петра Олешка - директора Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, професор, кандидат історичних наук;
- Василя Горбача - вчителя інформатики Володимир-Волинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1;
- Наталію Дудку- вчительку історії та правознавства закладу загальної середньої освіти «Павловичівський ліцей» Володимир-Волинського району;
- Тетяну Іваницьку - директорку комунального закладу «Литовезький ліцей імені Володимира Якобчука»;
- Віктора Поліщука - учителя історії та предмету «Захист України» Нововолинського ліцею № 8.
Окрім того, депутати більшістю голосів рекомендували для відзначення Премією Верховної Ради України педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти кандидатуру заступника директора з навчально-виховної роботи, вчителя фізики опорного навчального закладу «Навчально-виховний комплекс «Локачинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Віктора Никитюка.
Нагадаємо, що Премія імені Йосипа Гошовського, видатного педагога із Нововолинська, заснована рішенням Волинської обласної ради у 2012 році. Цією нагородою щороку відзначають 5 педагогів області за значні досягнення в управлінні закладами та установами освіти; за впровадження нових технологій; професійне виховання та навчання молоді; за організацію позашкільної та дошкільної роботи; запровадження передового досвіду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Цього разу депутатам довелося обирати найдостойніших серед 12 освітян з різних куточків області.
За підсумком рейтингового голосування визначили п’ятьох осіб.
Так, профільна комісія рекомендує відзначити у 2021 році Премією ім. Йосипа Гошовського таких педагогів:
- Петра Олешка - директора Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, професор, кандидат історичних наук;
- Василя Горбача - вчителя інформатики Володимир-Волинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1;
- Наталію Дудку- вчительку історії та правознавства закладу загальної середньої освіти «Павловичівський ліцей» Володимир-Волинського району;
- Тетяну Іваницьку - директорку комунального закладу «Литовезький ліцей імені Володимира Якобчука»;
- Віктора Поліщука - учителя історії та предмету «Захист України» Нововолинського ліцею № 8.
Окрім того, депутати більшістю голосів рекомендували для відзначення Премією Верховної Ради України педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти кандидатуру заступника директора з навчально-виховної роботи, вчителя фізики опорного навчального закладу «Навчально-виховний комплекс «Локачинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Віктора Никитюка.
Нагадаємо, що Премія імені Йосипа Гошовського, видатного педагога із Нововолинська, заснована рішенням Волинської обласної ради у 2012 році. Цією нагородою щороку відзначають 5 педагогів області за значні досягнення в управлінні закладами та установами освіти; за впровадження нових технологій; професійне виховання та навчання молоді; за організацію позашкільної та дошкільної роботи; запровадження передового досвіду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Сервісні центри МВС Волині не працюватимуть 4 дні
Сьогодні, 00:31
18 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинські освітяни отримають премію Гошовського
17 серпень, 23:22
Співали Скрябіна і мокли під дощем: у Луцьку влаштували вечір пам’яті улюбленого співака.ФОТО
17 серпень, 22:14
Розпочали довгоочікуваний ремонт дороги Нововолинськ-Іваничі: водіїв попереджають про обмеження руху. ФОТО
17 серпень, 21:25