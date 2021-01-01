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Співали Скрябіна і мокли під дощем: у Луцьку влаштували вечір пам’яті улюбленого співака.ФОТО

Співали Скрябіна і мокли під дощем: у Луцьку влаштували вечір пам’яті улюбленого співака.ФОТО
На Театральному майдані обласного центру Волині сьогодні, 17 серпня, відбувся акустичний вечір до Дня народження Андрія Кузьменка. Це вже п’ятий такий щорічний захід, який влаштовують фанати творчості "Скрябіна".

Попри дощову погоду у Луцьку, згадати легенду української музики Кузьму, переглянути кліпи "Скрябіна", послухати його треки у виконанні луцьких співаків, прийшло чимало людей.

Цього року багато молодих виконавців долучилися до концерту. Музиканти грали і співали улюблені пісні свого кумира разом із глядачами.

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Теги: акустичний вечір Кузьми Скрябіна
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