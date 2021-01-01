Співали Скрябіна і мокли під дощем: у Луцьку влаштували вечір пам’яті улюбленого співака.ФОТО

Андрія Кузьменка. Це вже п’ятий такий щорічний захід, який влаштовують фанати творчості "Скрябіна".



Попри дощову погоду у Луцьку, згадати легенду української музики Кузьму, переглянути кліпи "Скрябіна", послухати його треки у виконанні луцьких співаків, прийшло чимало людей.



Цього року багато молодих виконавців долучилися до концерту. Музиканти грали і співали улюблені пісні свого кумира разом із глядачами.



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