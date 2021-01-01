Співали Скрябіна і мокли під дощем: у Луцьку влаштували вечір пам’яті улюбленого співака.ФОТО
Сьогодні, 22:14
На Театральному майдані обласного центру Волині сьогодні, 17 серпня, відбувся акустичний вечір до Дня народження Андрія Кузьменка. Це вже п’ятий такий щорічний захід, який влаштовують фанати творчості "Скрябіна".
Попри дощову погоду у Луцьку, згадати легенду української музики Кузьму, переглянути кліпи "Скрябіна", послухати його треки у виконанні луцьких співаків, прийшло чимало людей.
Цього року багато молодих виконавців долучилися до концерту. Музиканти грали і співали улюблені пісні свого кумира разом із глядачами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Попри дощову погоду у Луцьку, згадати легенду української музики Кузьму, переглянути кліпи "Скрябіна", послухати його треки у виконанні луцьких співаків, прийшло чимало людей.
Цього року багато молодих виконавців долучилися до концерту. Музиканти грали і співали улюблені пісні свого кумира разом із глядачами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Співали Скрябіна і мокли під дощем: у Луцьку влаштували вечір пам’яті улюбленого співака.ФОТО
Сьогодні, 22:14
Розпочали довгоочікуваний ремонт дороги Нововолинськ-Іваничі: водіїв попереджають про обмеження руху. ФОТО
Сьогодні, 21:25
Facebook буде видаляти контент, пов'язаний із талібами
Сьогодні, 20:45
У Луцьку відбудеться марш за тварин
Сьогодні, 20:22
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 18 серпня
Сьогодні, 20:00