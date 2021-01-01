Сервісні центри МВС Волині не працюватимуть 4 дні
Сьогодні, 00:31
Розповіли, як працюватимуть сервісні центри МВС Волині у святкові дні.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Відтак, Головний сервісний центр МВС та регіональні сервісні центри МВС працюватимуть за таким графіком:
- 21,22,23,24 серпня - вихідні дні;
- 25,26 серпня - з 09:00 - 18.00;
- 27 серпня - з 09:00 - 16.45;
- 28 серпня - з 09:00 - 17.00.
Територіальні сервісні центри МВС у Волинській області:
- 22,23,24 серпня - вихідні;
- з 25 серпян - робота у звичному режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Відтак, Головний сервісний центр МВС та регіональні сервісні центри МВС працюватимуть за таким графіком:
- 21,22,23,24 серпня - вихідні дні;
- 25,26 серпня - з 09:00 - 18.00;
- 27 серпня - з 09:00 - 16.45;
- 28 серпня - з 09:00 - 17.00.
Територіальні сервісні центри МВС у Волинській області:
- 22,23,24 серпня - вихідні;
- з 25 серпян - робота у звичному режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Сервісні центри МВС Волині не працюватимуть 4 дні
Сьогодні, 00:31
18 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинські освітяни отримають премію Гошовського
17 серпень, 23:22
Співали Скрябіна і мокли під дощем: у Луцьку влаштували вечір пам’яті улюбленого співака.ФОТО
17 серпень, 22:14
Розпочали довгоочікуваний ремонт дороги Нововолинськ-Іваничі: водіїв попереджають про обмеження руху. ФОТО
17 серпень, 21:25