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Сервісні центри МВС Волині не працюватимуть 4 дні

Сервісні центри МВС Волині не працюватимуть 4 дні
Розповіли, як працюватимуть сервісні центри МВС Волині у святкові дні.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Відтак, Головний сервісний центр МВС та регіональні сервісні центри МВС працюватимуть за таким графіком:
- 21,22,23,24 серпня - вихідні дні;
- 25,26 серпня - з 09:00 - 18.00;
- 27 серпня - з 09:00 - 16.45;
- 28 серпня - з 09:00 - 17.00.

Територіальні сервісні центри МВС у Волинській області:
- 22,23,24 серпня - вихідні;
- з 25 серпян - робота у звичному режимі.

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Теги: графік роботи сервісного центру МВС
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