Сервісні центри МВС Волині не працюватимуть 4 дні

святкові дні.



Про це



Відтак, Головний сервісний центр МВС та регіональні сервісні центри МВС працюватимуть за таким графіком:

- 21,22,23,24 серпня - вихідні дні;

- 25,26 серпня - з 09:00 - 18.00;

- 27 серпня - з 09:00 - 16.45;

- 28 серпня - з 09:00 - 17.00.



Територіальні сервісні центри МВС у Волинській області:

- 22,23,24 серпня - вихідні;

- з 25 серпян - робота у звичному режимі.

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