Луцька «Едельвіка» одягнула українських паралімпійців на олімпіаду в Токіо

На олімпіаду в Токіо українські паралімпійці вирушили в національних одностроях з волинської тканини.Національне вбрання для українських спортсменів пошила дизайнерказ тканини волинської фабрики «Едельвіка».Про це повідомляє пресслужба облради.«Передайте, будь ласка, усім причетним нашу подяку і захоплення», - таке прохання висловили українські паралімпійці перед відльотом на олімпіаду до Токіо. Збірна України у такій одежі виглядає надзвичайно яскраво і стильно.«Едельвіка» не перший рік спільно з Центром фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» допомагає паралімпійцям з національним іміджом.Як зазначив керівник підприємства, цього року для волинських спортсменів та їх тренерів фабрика виготовила ексклюзивні сорочки та сукні. Для усієї української збірної - вишиті захисні маски з конопляної та бавовняної тканини.«Традицію підтримки наших паралімпійців продовжуємо і гордимося, що тканини з Луцька стали окрасою нашої команди! Онікс ще ніколи не був таким синім… До сліз!!!», - відповіли працівники «Едельвіки» на слова вдячності спортсменів та дизайнерів.