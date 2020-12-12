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Луцька «Едельвіка» одягнула українських паралімпійців на олімпіаду в Токіо

Луцька «Едельвіка» одягнула українських паралімпійців на олімпіаду в Токіо
На олімпіаду в Токіо українські паралімпійці вирушили в національних одностроях з волинської тканини.

Національне вбрання для українських спортсменів пошила дизайнерка Олена Курсуненко з тканини волинської фабрики «Едельвіка».
Про це повідомляє пресслужба облради.

«Передайте, будь ласка, усім причетним нашу подяку і захоплення», - таке прохання висловили українські паралімпійці перед відльотом на олімпіаду до Токіо. Збірна України у такій одежі виглядає надзвичайно яскраво і стильно.

«Едельвіка» не перший рік спільно з Центром фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» допомагає паралімпійцям з національним іміджом.

Як зазначив керівник підприємства Юрій Переходько, цього року для волинських спортсменів та їх тренерів фабрика виготовила ексклюзивні сорочки та сукні. Для усієї української збірної - вишиті захисні маски з конопляної та бавовняної тканини.

«Традицію підтримки наших паралімпійців продовжуємо і гордимося, що тканини з Луцька стали окрасою нашої команди! Онікс ще ніколи не був таким синім… До сліз!!!», - відповіли працівники «Едельвіки» на слова вдячності спортсменів та дизайнерів.


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Теги: паралімпійці, Едельвіка
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