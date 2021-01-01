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18 серпня на Волині: гортаючи календар

18 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 18 серпня, відзначають день народження музиканти: барабанщик гурту «Флайза» Олександр Дроздов та лідер гурту «Давня казка» Євген Чепіль. Також особисте свято у журналістки Світлани Мех (на фото).

Вітаємо їх зі святом та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів!

У середу, 18 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Євстигней, Агапит, Вікентій, Юхим, Іван, Флор, Дарина, Христина, Лавр та Євдокія.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Сьогодні, 18 серпня, у світі відзначають День поганої поезії, День морозива-торта у США, а віряни шанують день Євстигнія Житника.

18 серпня 2010 року почесним лучанином став волинський письменник Василь Слапчук. Український поет, прозаїк, літературний критик народився у селі Новий Зборишів Горохівського району. Василь Слапчук є лауреатом Національної премії України ім. Тараса Шевченка, заслуженим діячем мистецтв України.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна обговорювати інших;
Не можна сваритись та ображати людей;
Не можна укладати важливі домовленості;
Не можна займатись важкою фізичною працею;
Не можна шити, в'язати та вишивати;
Не можна тримати вдома поламані речі.


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