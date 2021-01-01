У Луцьку з будинку-руїни, що належить «Волиньобленерго», виселяють три родини. ВІДЕО



Про конфлікт, що розгорівся навколо будинку-руїни, дізнавалися журналісти



«Ми зробили цей газ своїми коштами, власними рахунками, ми платимо все. Ми платимо за транспортування. Сьогодні мені виставлять рахунок за транспортування газу, який перекрили», – скаржиться мешканець Юрій Мельник.



Раніше ці люди працювали у «Волиньобленерго», дехто працює й дотепер. За роки роботи отримали квартири у старезному будинку, що на території компанії. Щоправда, комунікації облаштовували самі. Хазяйнували та вкладали власні гроші роками, навіть попри те, що приватизувати помешкання не дозволяли.



Днями ж три родини поставили до відома, аби вони виселялися.



«Вони нам сказали вибратися, сказали, що будуть повністю цей будинок зносити під нуль», – каже мешканка Оксана Мельник.



«Зрозумійте нас правильно: нам немає куди йти. Сьогодні проживати тут небезпечно. Я практично проживаю у синовій хаті. От тільки одна наша Світлана, яка не має куди подітися, під страхом Божим живе в цій квартирі», – продовжує Юрій Мельник.



Пані Світлана живе у цьому будинку понад 30 років. Каже, прописана тут разом із сином ще з 1985 року. Син – ветеран війни на сході. Уже має власну родину, разом із якою через примусове виселення теж залишився без даху над головою.



«Він у цій квартирі не міг бути, його провокували, залякували. У нього степінь контузії. Як ви думаєте, може така людина зірватися після війни? Може!» – каже Світлана Демчук.



Тим часом у «Волиньобленерго» пояснюють: приміщення на Львівській – нежитлове. Це лінійний пост, тобто виробнича будівля, що і підтверджують документами. Ремонт проводять, аби працівники після об’єднання філій мали де працювати.



«Звичайно ж, коли філія укрупнюється, нам необхідно піклуватися про своїх працівників. Тому що потрібно забезпечити належні умови праці, розмістити цих працівників під час об’єднання. І в силу того на інших своїх приміщеннях, спорудах, які розташовані за цією адресою, ми здійснюємо ремонтні роботи», – пояснила представниця «Волиньобленерго» Наталія Кулик.



Роботи зачепили лише фасад і незаселені кімнати. Людей, які там живуть, наразі не чіпають. Однак про ремонт, стверджують в обленерго, їх попередили ще у квітні.



«Ніяких дій щодо виселення людей звідти компанія не вчиняла», – запевняє представниця «Волиньобленерго».



Поза камеру у «Волиньобленерго» кажуть: за законом житло людям, які там наразі мешкають, не належить, а тому вони добре розуміють, що повинні виселитись. Більше того, кожен із них вже давно має квартиру або будинок, тож у приміщенні на Львівській фактично не живуть.



У відомстві підозрюють, що скандал люди влаштували задля того, аби отримати фінансову вигоду з домовленостей. Компроміс компанія шукати готова, однак хитрувати, кажуть, експрацівникам не дозволять.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зі старого двоповерхового приміщення на вулиці Львівській, що на території «Волиньобленерго», виселяють мешканців: хвіртку тут заварили та навіть перекрили газ. Самі мешканці розповідають, що такі порядки їм навели колишні роботодавці, представники обленерго. Тим часом енергетики пояснюють: приміщення нежитлове.Про конфлікт, що розгорівся навколо будинку-руїни, дізнавалися журналісти 12Каналу «Ми зробили цей газ своїми коштами, власними рахунками, ми платимо все. Ми платимо за транспортування. Сьогодні мені виставлять рахунок за транспортування газу, який перекрили», – скаржиться мешканецьРаніше ці люди працювали у «Волиньобленерго», дехто працює й дотепер. За роки роботи отримали квартири у старезному будинку, що на території компанії. Щоправда, комунікації облаштовували самі. Хазяйнували та вкладали власні гроші роками, навіть попри те, що приватизувати помешкання не дозволяли.Днями ж три родини поставили до відома, аби вони виселялися.«Вони нам сказали вибратися, сказали, що будуть повністю цей будинок зносити під нуль», – каже мешканка«Зрозумійте нас правильно: нам немає куди йти. Сьогодні проживати тут небезпечно. Я практично проживаю у синовій хаті. От тільки одна наша Світлана, яка не має куди подітися, під страхом Божим живе в цій квартирі», – продовжує Юрій Мельник.Пані Світлана живе у цьому будинку понад 30 років. Каже, прописана тут разом із сином ще з 1985 року. Син – ветеран війни на сході. Уже має власну родину, разом із якою через примусове виселення теж залишився без даху над головою.«Він у цій квартирі не міг бути, його провокували, залякували. У нього степінь контузії. Як ви думаєте, може така людина зірватися після війни? Може!» – кажеТим часом у «Волиньобленерго» пояснюють: приміщення на Львівській – нежитлове. Це лінійний пост, тобто виробнича будівля, що і підтверджують документами. Ремонт проводять, аби працівники після об’єднання філій мали де працювати.«Звичайно ж, коли філія укрупнюється, нам необхідно піклуватися про своїх працівників. Тому що потрібно забезпечити належні умови праці, розмістити цих працівників під час об’єднання. І в силу того на інших своїх приміщеннях, спорудах, які розташовані за цією адресою, ми здійснюємо ремонтні роботи», – пояснила представниця «Волиньобленерго»Роботи зачепили лише фасад і незаселені кімнати. Людей, які там живуть, наразі не чіпають. Однак про ремонт, стверджують в обленерго, їх попередили ще у квітні.«Ніяких дій щодо виселення людей звідти компанія не вчиняла», – запевняє представниця «Волиньобленерго».Поза камеру у «Волиньобленерго» кажуть: за законом житло людям, які там наразі мешкають, не належить, а тому вони добре розуміють, що повинні виселитись. Більше того, кожен із них вже давно має квартиру або будинок, тож у приміщенні на Львівській фактично не живуть.У відомстві підозрюють, що скандал люди влаштували задля того, аби отримати фінансову вигоду з домовленостей. Компроміс компанія шукати готова, однак хитрувати, кажуть, експрацівникам не дозволять.

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