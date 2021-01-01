Повідомили, скільки луцьких освітян та медиків уже вакцинувалися
Сьогодні, 04:25
У Луцьку від коронавірусу вакцинували 78% медичних працівників. Вакцинованих працівників закладів освіти – значно менше.
Про це стало відомо 17 серпня під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови, пише ІА Волинські Новини.
Заступник керівника управління охорони здоров’я Луцької міської ради Віктор Глухманюк розповів, що у Луцьку проти коронавірусної інфекції вже вакциновано 78% медичних працівників. Наприклад, персонал управління охорони здоров’я Луцької міської ради щеплений на 100%.
Очікують, що результати вдасться покращити, адже поки деякі працівники медичних закладів перебувають у відпустках.
Депутат, директор департаменту освіти Віталій Бондар повідомив, що кількість щеплених працівників освітніх закладів набагато менша.
«Поки у професійно-технічних училищах – понад 38% (вакцинованих, – ред.), у дошкільних закладах – понад 7%, а у закладах загальної середньої освіти – понад 27%», – зазначив він.
Раніш ми повідомляли, що в області поки не планують вводити обмеження для роботи вчителів, які ще не зробили щеплення.
А як записатися освітянам на вакцинацію, - про це читайте ТУТ.
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Про це стало відомо 17 серпня під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови, пише ІА Волинські Новини.
Заступник керівника управління охорони здоров’я Луцької міської ради Віктор Глухманюк розповів, що у Луцьку проти коронавірусної інфекції вже вакциновано 78% медичних працівників. Наприклад, персонал управління охорони здоров’я Луцької міської ради щеплений на 100%.
Очікують, що результати вдасться покращити, адже поки деякі працівники медичних закладів перебувають у відпустках.
Депутат, директор департаменту освіти Віталій Бондар повідомив, що кількість щеплених працівників освітніх закладів набагато менша.
«Поки у професійно-технічних училищах – понад 38% (вакцинованих, – ред.), у дошкільних закладах – понад 7%, а у закладах загальної середньої освіти – понад 27%», – зазначив він.
Раніш ми повідомляли, що в області поки не планують вводити обмеження для роботи вчителів, які ще не зробили щеплення.
А як записатися освітянам на вакцинацію, - про це читайте ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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