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Повідомили, скільки луцьких освітян та медиків уже вакцинувалися

Повідомили, скільки луцьких освітян та медиків уже вакцинувалися
У Луцьку від коронавірусу вакцинували 78% медичних працівників. Вакцинованих працівників закладів освіти – значно менше.

Про це стало відомо 17 серпня під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови, пише ІА Волинські Новини.

Заступник керівника управління охорони здоров’я Луцької міської ради Віктор Глухманюк розповів, що у Луцьку проти коронавірусної інфекції вже вакциновано 78% медичних працівників. Наприклад, персонал управління охорони здоров’я Луцької міської ради щеплений на 100%.

Очікують, що результати вдасться покращити, адже поки деякі працівники медичних закладів перебувають у відпустках.

Депутат, директор департаменту освіти Віталій Бондар повідомив, що кількість щеплених працівників освітніх закладів набагато менша.

«Поки у професійно-технічних училищах – понад 38% (вакцинованих, – ред.), у дошкільних закладах – понад 7%, а у закладах загальної середньої освіти – понад 27%», – зазначив він.

Раніш ми повідомляли, що в області поки не планують вводити обмеження для роботи вчителів, які ще не зробили щеплення.

А як записатися освітянам на вакцинацію, - про це читайте ТУТ.

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Теги: вакцинація, медики, освіта
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