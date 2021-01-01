У Луцьку покажуть виставу про волинян, які творили Незалежність України.ВІДЕО

Руслана Порицька.



Вистава присвячена 30-ій річниці Незалежності України. У ролях – десять акторів із Волині та інших областей країни.



Режисерка вистави Руслана Порицька каже: спочатку команда театру шукала незвичайні історії про волинян, на основі яких створили сценарій вистави. Далі у рамках проєкту організували сценарну майстерню, куди запросили авторів історій. А потім – почалась театральна лабораторія.



Руслана Порицька каже: виставу було важко будувати через болючу історію країни. "Тут всі ідентифікують себе, як українці, які хочуть говорити про цю землю. Це не просто мистецький твір, а внутрішня позиція кожного з причетних",— розповіла режисерка.



Актор Роман Віслобоков приїхав із Володимира-Волинського. Розповідає: "Актори не є персонажами прямими. Ми є оповідачами про цих людей".



Прем’єра документальної вистави у просторі "ГаРмИдЕр ангар-stage" відбудеться 22 серпня. Відеоверсія вистави буде доступна у День Незалежності України, 24 серпня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Незалежний театр "ГаРмИдЕр" з Луцька покаже документальну виставу "100 синонімів до слова ГОВОРИТИ". В основі вистави – історії про десятьох волинян, які були творцями Незалежності України, – розповіла Суспільному режисерка театруВистава присвячена 30-ій річниці Незалежності України. У ролях – десять акторів із Волині та інших областей країни.Режисерка вистави Руслана Порицька каже: спочатку команда театру шукала незвичайні історії про волинян, на основі яких створили сценарій вистави. Далі у рамках проєкту організували сценарну майстерню, куди запросили авторів історій. А потім – почалась театральна лабораторія.Руслана Порицька каже: виставу було важко будувати через болючу історію країни. "Тут всі ідентифікують себе, як українці, які хочуть говорити про цю землю. Це не просто мистецький твір, а внутрішня позиція кожного з причетних",— розповіла режисерка.Акторприїхав із Володимира-Волинського. Розповідає: "Актори не є персонажами прямими. Ми є оповідачами про цих людей".Прем’єра документальної вистави у просторі "ГаРмИдЕр ангар-stage" відбудеться 22 серпня. Відеоверсія вистави буде доступна у День Незалежності України, 24 серпня.

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