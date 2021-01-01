вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку покажуть виставу про волинян, які творили Незалежність України.ВІДЕО

У Луцьку покажуть виставу про волинян, які творили Незалежність України.ВІДЕО
Незалежний театр "ГаРмИдЕр" з Луцька покаже документальну виставу "100 синонімів до слова ГОВОРИТИ". В основі вистави – історії про десятьох волинян, які були творцями Незалежності України, – розповіла Суспільному режисерка театру Руслана Порицька.

Вистава присвячена 30-ій річниці Незалежності України. У ролях – десять акторів із Волині та інших областей країни.

Режисерка вистави Руслана Порицька каже: спочатку команда театру шукала незвичайні історії про волинян, на основі яких створили сценарій вистави. Далі у рамках проєкту організували сценарну майстерню, куди запросили авторів історій. А потім – почалась театральна лабораторія.

Руслана Порицька каже: виставу було важко будувати через болючу історію країни. "Тут всі ідентифікують себе, як українці, які хочуть говорити про цю землю. Це не просто мистецький твір, а внутрішня позиція кожного з причетних",— розповіла режисерка.

Актор Роман Віслобоков приїхав із Володимира-Волинського. Розповідає: "Актори не є персонажами прямими. Ми є оповідачами про цих людей".

Прем’єра документальної вистави у просторі "ГаРмИдЕр ангар-stage" відбудеться 22 серпня. Відеоверсія вистави буде доступна у День Незалежності України, 24 серпня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Гармидер, Порицька, вистава 100 синонімів до слова ГОВОРИТИ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку покажуть виставу про волинян, які творили Незалежність України.ВІДЕО
Сьогодні, 05:39
Повідомили, скільки луцьких освітян та медиків уже вакцинувалися
Сьогодні, 04:25
У Луцьку з будинку-руїни, що належить «Волиньобленерго», виселяють три родини. ВІДЕО
Сьогодні, 03:38
Поліція викрила київську клініку на продажі немовлят
Сьогодні, 02:18
Луцька «Едельвіка» одягнула українських паралімпійців на олімпіаду в Токіо
Сьогодні, 01:07
Схожі новини
Камерний оркестр та хор, театралізована історія кафедрального костелу: у Луцьку стартував арт-променад. ФОТО Камерний оркестр та хор, театралізована історія кафедрального костелу: у Луцьку стартував арт-променад. ФОТО
29 травень, 13:19
Вже сьогодні «Гармидер» у Луцьку покаже нову виставу Вже сьогодні «Гармидер» у Луцьку покаже нову виставу
14 травень, 05:30
Реабілітація сценою: у Луцьку третій рік працює театр-студія для сонячних дітей. ВІДЕО Реабілітація сценою: у Луцьку третій рік працює театр-студія для сонячних дітей. ВІДЕО
21 березень, 22:37
Актори луцького театру активно готуються до повернення на сцену після локдауну Актори луцького театру активно готуються до повернення на сцену після локдауну
23 січень, 21:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку покажуть виставу про волинян, які творили Незалежність України.ВІДЕО
Сьогодні, 05:39
 0
Повідомили, скільки луцьких освітян та медиків уже вакцинувалися
Сьогодні, 04:25
 0
У Луцьку з будинку-руїни, що належить «Волиньобленерго», виселяють три родини. ВІДЕО
Сьогодні, 03:38
 0
Поліція викрила київську клініку на продажі немовлят
Сьогодні, 02:18
 0
Луцька «Едельвіка» одягнула українських паралімпійців на олімпіаду в Токіо
Сьогодні, 01:07
 0
Медіа
відео
1/8