МОЗ доручив подовжити графік роботи пунктів вакцинації від COVID-19
Сьогодні, 06:49
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко доручив головам обласних адміністрацій та Київської міської державної адміністрації подовжити графік роботи пунктів вакцинації населення від коронавірусу.
Про це йдеться у розпорядженні МОЗ від 17 серпня.
Зокрема, Ляшко доручив керівникам адміністрацій забезпечити:
- перегляд і продовження графіків роботи центрів вакцинації від коронавірусу з урахуванням можливості їх роботи у зручний для населення час;
- недопущення закриття центрів вакцинації на вихідні;
- постійне інформування населення про місця розміщення, графіку роботи та будь-які зміни в роботі центрів вакцинації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у розпорядженні МОЗ від 17 серпня.
Зокрема, Ляшко доручив керівникам адміністрацій забезпечити:
- перегляд і продовження графіків роботи центрів вакцинації від коронавірусу з урахуванням можливості їх роботи у зручний для населення час;
- недопущення закриття центрів вакцинації на вихідні;
- постійне інформування населення про місця розміщення, графіку роботи та будь-які зміни в роботі центрів вакцинації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
МОЗ доручив подовжити графік роботи пунктів вакцинації від COVID-19
Сьогодні, 06:49
Повідомили, скільки луцьких освітян та медиків уже вакцинувалися
Сьогодні, 04:25
У Луцьку з будинку-руїни, що належить «Волиньобленерго», виселяють три родини. ВІДЕО
Сьогодні, 03:38
Поліція викрила київську клініку на продажі немовлят
Сьогодні, 02:18