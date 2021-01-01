МОЗ доручив подовжити графік роботи пунктів вакцинації від COVID-19

Віктор Ляшко доручив головам обласних адміністрацій та Київської міської державної адміністрації подовжити графік роботи пунктів вакцинації населення від коронавірусу.



Про це йдеться у розпорядженні МОЗ від 17 серпня.



Зокрема, Ляшко доручив керівникам адміністрацій забезпечити:



- перегляд і продовження графіків роботи центрів вакцинації від коронавірусу з урахуванням можливості їх роботи у зручний для населення час;

- недопущення закриття центрів вакцинації на вихідні;

- постійне інформування населення про місця розміщення, графіку роботи та будь-які зміни в роботі центрів вакцинації.

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