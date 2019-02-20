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Через пандемію затримують поставку нових тролейбусів для Луцька

Через пандемію затримують поставку нових тролейбусів для Луцька
Розпочато перемовини про перенесення термінів поставок тролейбусів "Богдан Т70117" для Луцька та інших міст. Про це повідомляє дочірнє підприємство «Автоскладальний завод №1» АТ "АК "Богдан Моторс" у Facebook.

Зокрема, на підприємстві зазначають, що перенесення пов'язане з наслідками глобальної пандемії Covid-19, які зачепили виробничий цикл заводу.

"Впровадження різних карантинних обмежень у європейських постачальників спричинило перебої у ланцюзі поставок комплектуючих для транспортних засобів і, як наслідок, відтермінування відвантаження замовленої продукції", - йдеться у повідомленні.

У підприємстві зазначають, що вживають усі заходи з метою пришвидшення поставки тролейбусів та якнайшвидшого виконання умов укладених договорів.

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Теги: Богдан, тролейбуси
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