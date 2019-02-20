Через пандемію затримують поставку нових тролейбусів для Луцька





Зокрема, на підприємстві зазначають, що перенесення пов'язане з наслідками глобальної пандемії Covid-19, які зачепили виробничий цикл заводу.



"Впровадження різних карантинних обмежень у європейських постачальників спричинило перебої у ланцюзі поставок комплектуючих для транспортних засобів і, як наслідок, відтермінування відвантаження замовленої продукції", - йдеться у повідомленні.



У підприємстві зазначають, що вживають усі заходи з метою пришвидшення поставки тролейбусів та якнайшвидшого виконання умов укладених договорів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розпочато перемовини про перенесення термінів поставок тролейбусів "Богдан Т70117" для Луцька та інших міст. Про це повідомляє дочірнє підприємство «Автоскладальний завод №1» АТ "АК "Богдан Моторс" у Facebook Зокрема, на підприємстві зазначають, що перенесення пов'язане з наслідками глобальної пандемії Covid-19, які зачепили виробничий цикл заводу."Впровадження різних карантинних обмежень у європейських постачальників спричинило перебої у ланцюзі поставок комплектуючих для транспортних засобів і, як наслідок, відтермінування відвантаження замовленої продукції", - йдеться у повідомленні.У підприємстві зазначають, що вживають усі заходи з метою пришвидшення поставки тролейбусів та якнайшвидшого виконання умов укладених договорів.

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