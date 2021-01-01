Поліція викрила київську клініку на продажі немовлят

В одній із клінік Києва викрили схему продажу немовлят.Встановлено 16 випадків продажу немовлят під виглядом сурогатного материнства по 70 тис. доларів за дитину70 тисяч доларів США за дитину. На жаль, це реальність. Реальність, яка була поруч із нами. В одній зі спеціалізованих клінік Києва. Про це розповів голова Нацполіції УкраїниЦей факт незаконної торгівлі новонародженими, замасковану під сурогатне материнство, оперативники Департаменту міграційної поліції та слідчі документували більше двох років."Організатор – керівник клініки, якому знаходили клієнтів іноземці. Для того, щоб отримати дитину, "замовник" мусив оплатити близько 70 тисяч доларів США та укласти фіктивний шлюб з українкою. А вже потім псевдо подружжя замовляло послугу сурогатного материнства. Надалі від дітей "матері" відмовлялися і батьки вивозили їх в одну із республік Східної Азії", - повідомив Клименко.Поліції вдалося в процесі документування вилучити трьох новонароджених та передати їх соцслужбам.Але ще щонайменше 13 діток були продані та вивезені з України."На жаль, переконаний, що це не остання така група, бо українське законодавство занадто лояльне в цьому питанні. Між сурогатним материнством та торгівлею дітьми дуже тонка межа. Ми її бачимо і показуємо всім. Однак нам дуже потрібна допомога законотворців. Без посиленого нормативного врегулювання цього питання нам не вдасться повністю припинити процес продажу українських дітей за кордон", - резюмував очільник Нацполіції.