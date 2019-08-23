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За романом волинського письменника зніматимуть фільм

За романом волинського письменника зніматимуть фільм
CID Media Group отримає грант від Українського культурного фонду на написання сценарію повнометражного фільму «Таємниця Ганни Барвінок» за мотивами роману Івана Корсака.

Фільм планують відзняти в період з літа 2022 по грудень 2023 року. Про це Району.Культура стало відомо з реєстру програми «Розвиток кінопроєкту» на сайті УКФ.

«Таємниця Ганни Барвінок» — повнометражний художній фільм у жанрі історичного драматичного трилера на основі роману Івана Корсака «Перстень Ганни Барвінок».

У перспективі майбутній кінофільм відкриє для глядачів ім'я забутої письменниці Ганни Барвінок, її роль у становленні постаті Пантелеймона Куліша та української літератури загалом.

Це перший за останні роки проєкт на Волині, який подаватиме історичні факти через популярний формат культурного продукту. Також це перша екранізація роману Івана Корсака.

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Теги: Корсак, Таємниця Ганни Барвінок
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