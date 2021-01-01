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Курс валют у Луцьку на 18 серпня

Курс валют у Луцьку на 18 серпня
Курс долара у Луцьку станом на 18 серпня 2021 року такий: купівля – 26,620, а продаж – 26,800.

Євро при купівлі становить – 31,215, продажу – 31,525.

Курс російського рубля: купівля – 0,340, продаж – 0,375.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.800, продаж – 6.860.

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Теги: курс валют, Луцьк
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