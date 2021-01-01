Курс валют у Луцьку на 18 серпня





Євро при купівлі становить – 31,215, продажу – 31,525.



Курс російського рубля: купівля – 0,340, продаж – 0,375.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.800, продаж – 6.860.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 18 серпня 2021 року такий: купівля – 26,620, а продаж – 26,800.Євро при купівлі становить – 31,215, продажу – 31,525.Курс російського рубля: купівля – 0,340, продаж – 0,375.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.800, продаж – 6.860.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію