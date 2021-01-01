Оприлюднили відео пожежі на палетному заводі біля Луцька





Про це пише



Нагадаємо: як розповів речник ГУ ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров, на місці події працювало 4 пожежних машини. Працювали підрозділи з міста Луцька та Ківерців. На момент прибуття підрозділів





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У соцмережі з'явилося відео, як у селі Звірів Луцького району сталася пожежа на палетному заводі.Про це пише ІА Конкурент. Нагадаємо: як розповів речник ГУ ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров, на місці події працювало 4 пожежних машини. Працювали підрозділи з міста Луцька та Ківерців. На момент прибуття підрозділів горів дах будівлі . Наразі причини пожежі встановлюються.

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