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Оприлюднили відео пожежі на палетному заводі біля Луцька

Оприлюднили відео пожежі на палетному заводі біля Луцька
У соцмережі з'явилося відео, як у селі Звірів Луцького району сталася пожежа на палетному заводі.

Про це пише ІА Конкурент.

Нагадаємо: як розповів речник ГУ ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров, на місці події працювало 4 пожежних машини. Працювали підрозділи з міста Луцька та Ківерців. На момент прибуття підрозділів горів дах будівлі. Наразі причини пожежі встановлюються.


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Теги: пожежа, Звірів
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