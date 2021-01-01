Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за минулу добу





Про це



За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.



Також за добу:



- Одужали (осіб) – 6,

- Летальних випадків (осіб) – 0.



Здійснили тестувань за добу:



- методом ПЛР (осіб) – 406,

- методом ІФА (осіб) – 221,

- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 324.



Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:



Луцький район – 11 хворих:



- Луцька ТГ – 6,

- Ківерцівська ТГ – 1,

- Підгайцівська ТГ – 1,

- Рожищенська ТГ – 2,

- Цуманська ТГ – 1.



Володимир-Волинський район – 2 хворих:



- Володимир-Волинська ТГ – 1,

- Поромівська ТГ – 1.



За весь час пандемії в області:



- захворіли (осіб) – 62 416 (з них дітей – 3 229 та медичних працівників – 3 638),

- одужали (осіб) – 61 087 (з них дітей – 3 218 та медичних працівників – 3 606),

- летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників –29).



Здійснили тестувань всього:



- методом ПЛР (осіб) – 268 446,

- методом ІФА (осіб) –181 438.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 18 серпня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 13 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це йдеться на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.Також за добу:- Одужали (осіб) – 6,- Летальних випадків (осіб) – 0.Здійснили тестувань за добу:- методом ПЛР (осіб) – 406,- методом ІФА (осіб) – 221,- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 324.Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:- Луцька ТГ – 6,- Ківерцівська ТГ – 1,- Підгайцівська ТГ – 1,- Рожищенська ТГ – 2,- Цуманська ТГ – 1.- Володимир-Волинська ТГ – 1,- Поромівська ТГ – 1.За весь час пандемії в області:- захворіли (осіб) – 62 416 (з них дітей – 3 229 та медичних працівників – 3 638),- одужали (осіб) – 61 087 (з них дітей – 3 218 та медичних працівників – 3 606),- летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників –29).Здійснили тестувань всього:- методом ПЛР (осіб) – 268 446,- методом ІФА (осіб) –181 438.

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