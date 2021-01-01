Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за минулу добу
Сьогодні, 09:33
Станом на 18 серпня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 13 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це йдеться на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.
Також за добу:
- Одужали (осіб) – 6,
- Летальних випадків (осіб) – 0.
Здійснили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 406,
- методом ІФА (осіб) – 221,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 324.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 11 хворих:
- Луцька ТГ – 6,
- Ківерцівська ТГ – 1,
- Підгайцівська ТГ – 1,
- Рожищенська ТГ – 2,
- Цуманська ТГ – 1.
Володимир-Волинський район – 2 хворих:
- Володимир-Волинська ТГ – 1,
- Поромівська ТГ – 1.
За весь час пандемії в області:
- захворіли (осіб) – 62 416 (з них дітей – 3 229 та медичних працівників – 3 638),
- одужали (осіб) – 61 087 (з них дітей – 3 218 та медичних працівників – 3 606),
- летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників –29).
Здійснили тестувань всього:
- методом ПЛР (осіб) – 268 446,
- методом ІФА (осіб) –181 438.
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Про це йдеться на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.
Також за добу:
- Одужали (осіб) – 6,
- Летальних випадків (осіб) – 0.
Здійснили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 406,
- методом ІФА (осіб) – 221,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 324.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 11 хворих:
- Луцька ТГ – 6,
- Ківерцівська ТГ – 1,
- Підгайцівська ТГ – 1,
- Рожищенська ТГ – 2,
- Цуманська ТГ – 1.
Володимир-Волинський район – 2 хворих:
- Володимир-Волинська ТГ – 1,
- Поромівська ТГ – 1.
За весь час пандемії в області:
- захворіли (осіб) – 62 416 (з них дітей – 3 229 та медичних працівників – 3 638),
- одужали (осіб) – 61 087 (з них дітей – 3 218 та медичних працівників – 3 606),
- летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників –29).
Здійснили тестувань всього:
- методом ПЛР (осіб) – 268 446,
- методом ІФА (осіб) –181 438.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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