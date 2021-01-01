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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за минулу добу

Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за минулу добу
Станом на 18 серпня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 13 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це йдеться на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.

Також за добу:

- Одужали (осіб) – 6,
- Летальних випадків (осіб) – 0.

Здійснили тестувань за добу:

- методом ПЛР (осіб) – 406,
- методом ІФА (осіб) – 221,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 324.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 11 хворих:

- Луцька ТГ – 6,
- Ківерцівська ТГ – 1,
- Підгайцівська ТГ – 1,
- Рожищенська ТГ – 2,
- Цуманська ТГ – 1.

Володимир-Волинський район – 2 хворих:

- Володимир-Волинська ТГ – 1,
- Поромівська ТГ – 1.

За весь час пандемії в області:

- захворіли (осіб) – 62 416 (з них дітей – 3 229 та медичних працівників – 3 638),
- одужали (осіб) – 61 087 (з них дітей – 3 218 та медичних працівників – 3 606),
- летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників –29).

Здійснили тестувань всього:

- методом ПЛР (осіб) – 268 446,
- методом ІФА (осіб) –181 438.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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