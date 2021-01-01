У Луцьку пропонують створити майданчик для дрифту
Сьогодні, 09:37
До влади Луцька звернулися з проханням виділити територію для майданчика, аби охочі могли займатися там одним із видів автоспорту - дрифтом.
Про це йдеться у петиції Андрія Векслера.
"У зв'язку з відсутністю в Західній Україні, та безпосередньо в місті Луцьк, спеціального майданчика для дрифту, прошу звернути на це увагу міську раду міста Луцьк, виділити територію для майданчика задля розвитку в західному регіоні такого виду автоспорту як дрифт, а також для розвитку молоді", - зазначає автор петиції.
За його словами, дрифт-майданчики є у низці країн Європи, зокрема Польщі, Литві, Латвії, Естонії, Німеччині тощо. Окрім того, там проводять змагання і чемпіонати Європи з дрифту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у петиції Андрія Векслера.
"У зв'язку з відсутністю в Західній Україні, та безпосередньо в місті Луцьк, спеціального майданчика для дрифту, прошу звернути на це увагу міську раду міста Луцьк, виділити територію для майданчика задля розвитку в західному регіоні такого виду автоспорту як дрифт, а також для розвитку молоді", - зазначає автор петиції.
За його словами, дрифт-майданчики є у низці країн Європи, зокрема Польщі, Литві, Латвії, Естонії, Німеччині тощо. Окрім того, там проводять змагання і чемпіонати Європи з дрифту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Світязі врятували двох рибалок
Сьогодні, 09:53
У Луцьку пропонують створити майданчик для дрифту
Сьогодні, 09:37
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за минулу добу
Сьогодні, 09:33
Курс валют у Луцьку на 18 серпня
Сьогодні, 09:07