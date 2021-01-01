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У Луцьку пропонують створити майданчик для дрифту

У Луцьку пропонують створити майданчик для дрифту
До влади Луцька звернулися з проханням виділити територію для майданчика, аби охочі могли займатися там одним із видів автоспорту - дрифтом.

Про це йдеться у петиції Андрія Векслера.

"У зв'язку з відсутністю в Західній Україні, та безпосередньо в місті Луцьк, спеціального майданчика для дрифту, прошу звернути на це увагу міську раду міста Луцьк, виділити територію для майданчика задля розвитку в західному регіоні такого виду автоспорту як дрифт, а також для розвитку молоді", - зазначає автор петиції.

За його словами, дрифт-майданчики є у низці країн Європи, зокрема Польщі, Литві, Латвії, Естонії, Німеччині тощо. Окрім того, там проводять змагання і чемпіонати Європи з дрифту.

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Теги: дрифт, петиція, Луцьк
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