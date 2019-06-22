В Україні оголосили штормове попередження: де пройдуть грозові дощі





Про це



Так, сьогодні, 18 серпня, за даними Укргідрометцентру, у північних, Вінницькій, вночі - і в західних, а вдень - і в центральних, Одеській та Миколаївський областях очікують грози, місцями значні дощі, град, шквали 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий).



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 18 серпня.Про це інформує пресслужба ДСНС у Волинській області, посилаючись на дані Укргідрометцентру.Так, сьогодні, 18 серпня, за даними Укргідрометцентру, у північних, Вінницькій, вночі - і в західних, а вдень - і в центральних, Одеській та Миколаївський областях очікують грози, місцями значні дощі, град, шквали 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий).

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