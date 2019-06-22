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В Україні оголосили штормове попередження: де пройдуть грозові дощі

В Україні оголосили штормове попередження: де пройдуть грозові дощі
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 18 серпня.

Про це інформує пресслужба ДСНС у Волинській області, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Так, сьогодні, 18 серпня, за даними Укргідрометцентру, у північних, Вінницькій, вночі - і в західних, а вдень - і в центральних, Одеській та Миколаївський областях очікують грози, місцями значні дощі, град, шквали 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий).

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Україна, негода, штормове попередження, синоптики, гроза, вітер, град, дощ
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