В Україні оголосили штормове попередження: де пройдуть грозові дощі
Сьогодні, 09:45
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 18 серпня.
Про це інформує пресслужба ДСНС у Волинській області, посилаючись на дані Укргідрометцентру.
Так, сьогодні, 18 серпня, за даними Укргідрометцентру, у північних, Вінницькій, вночі - і в західних, а вдень - і в центральних, Одеській та Миколаївський областях очікують грози, місцями значні дощі, град, шквали 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий).
Головне фото - ілюстративне
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Про це інформує пресслужба ДСНС у Волинській області, посилаючись на дані Укргідрометцентру.
Так, сьогодні, 18 серпня, за даними Укргідрометцентру, у північних, Вінницькій, вночі - і в західних, а вдень - і в центральних, Одеській та Миколаївський областях очікують грози, місцями значні дощі, град, шквали 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий).
Головне фото - ілюстративне
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