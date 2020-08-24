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У Луцьку відбудеться велопробіг у вишиванках

У Луцьку відбудеться велопробіг у вишиванках
У Луцьку до Дня Незалежності 24 серпня відбудеться патріотичний велопробіг.

Про це повідомяє Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Луцька.

Він стартуватиме з Театрального майдану міста о 10 годині ранку. Організатори зазначають, що учасники повинні бути у вишиванках. За бажанням можна взяти із собою державну символіку. А також варто подбати про наявність велосипеду з індивідуальними засобами захисту.

Маршрут велопробігу: Театральний м-н – вул. Винниченка – пр. Перемоги – пр. Соборності – пр. Молоді – пр. Відродження – вул. Рівненська – вул. Авторемонтна – вул. Архітектора Метельницького – вул. Глушець – пр. Волі – Театральний м-н.

Захід провнедуть з дотриманням усіх карантинних вимог та техніки безпеки.

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Теги: велопробіг, Луцьк, День Незалежності, вишиванки
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