У Луцьку відбудеться велопробіг у вишиванках





Про це повідомяє Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Луцька.



Він стартуватиме з Театрального майдану міста о 10 годині ранку. Організатори зазначають, що учасники повинні бути у вишиванках. За бажанням можна взяти із собою державну символіку. А також варто подбати про наявність велосипеду з індивідуальними засобами захисту.



Маршрут велопробігу: Театральний м-н – вул. Винниченка – пр. Перемоги – пр. Соборності – пр. Молоді – пр. Відродження – вул. Рівненська – вул. Авторемонтна – вул. Архітектора Метельницького – вул. Глушець – пр. Волі – Театральний м-н.



Захід провнедуть з дотриманням усіх карантинних вимог та техніки безпеки.

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