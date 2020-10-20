У волинському місті деякі вулиці на два дні залишаться без води





Про це повідомляє управління водопровідно-каналізаційного господарства «Ковельводоканал».



На цих локаціях відбудуться ремонтні роботи на водопровідній мережі діаметром 150 мм.



У середу та четвер, 18-19 серпня, з 08:00 до 20:00 буде припинено водопостачання від вулиці Косачів до бульвару Лесі Українки, 20.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на перехресті вулиці Косачів та бульвару Лесі Українки протягом двох днів буде відсутнє водопостачання.Про це повідомляє управління водопровідно-каналізаційного господарства «Ковельводоканал».На цих локаціях відбудуться ремонтні роботи на водопровідній мережі діаметром 150 мм.У середу та четвер, 18-19 серпня, з 08:00 до 20:00 буде припинено водопостачання від вулиці Косачів до бульвару Лесі Українки, 20.

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