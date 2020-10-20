У волинському місті деякі вулиці на два дні залишаться без води
Сьогодні, 10:01
У Ковелі на перехресті вулиці Косачів та бульвару Лесі Українки протягом двох днів буде відсутнє водопостачання.
Про це повідомляє управління водопровідно-каналізаційного господарства «Ковельводоканал».
На цих локаціях відбудуться ремонтні роботи на водопровідній мережі діаметром 150 мм.
У середу та четвер, 18-19 серпня, з 08:00 до 20:00 буде припинено водопостачання від вулиці Косачів до бульвару Лесі Українки, 20.
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Про це повідомляє управління водопровідно-каналізаційного господарства «Ковельводоканал».
На цих локаціях відбудуться ремонтні роботи на водопровідній мережі діаметром 150 мм.
У середу та четвер, 18-19 серпня, з 08:00 до 20:00 буде припинено водопостачання від вулиці Косачів до бульвару Лесі Українки, 20.
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