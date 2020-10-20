вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському місті деякі вулиці на два дні залишаться без води

У волинському місті деякі вулиці на два дні залишаться без води
У Ковелі на перехресті вулиці Косачів та бульвару Лесі Українки протягом двох днів буде відсутнє водопостачання.

Про це повідомляє управління водопровідно-каналізаційного господарства «Ковельводоканал».

На цих локаціях відбудуться ремонтні роботи на водопровідній мережі діаметром 150 мм.

У середу та четвер, 18-19 серпня, з 08:00 до 20:00 буде припинено водопостачання від вулиці Косачів до бульвару Лесі Українки, 20.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, ремонт, водопостачання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На ремонт площі перед РАЦСом виділили 13 мільйонів
Сьогодні, 10:36
У Луцьку запрацював мобільний додаток для вирішення міських проблем
Сьогодні, 10:24
У волинському місті деякі вулиці на два дні залишаться без води
Сьогодні, 10:01
На Світязі врятували двох рибалок
Сьогодні, 09:53
В Україні оголосили штормове попередження: де пройдуть грозові дощі
Сьогодні, 09:45
Схожі новини
У Ковелі взялися за ремонт прибудинкових територій У Ковелі взялися за ремонт прибудинкових територій
11 червень, 18:32
Які дороги і прибудинкові території відремонтують у Ковелі цьогоріч. ПЕРЕЛІК Які дороги і прибудинкові території відремонтують у Ковелі цьогоріч. ПЕРЕЛІК
01 квітень, 11:05
Бруківка, каналізація, зелена зона: у Ковелі ремонтуватимуть прибудинкові території Бруківка, каналізація, зелена зона: у Ковелі ремонтуватимуть прибудинкові території
17 січень, 08:24
Через аварію жителі райцентру на Волині залишилися без води Через аварію жителі райцентру на Волині залишилися без води
20 жовтень, 2020, 00:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
П'ять волинян представлятимуть Україну на Паралімпіаді-2020: що про них відомо. СПИСОК
Сьогодні, 11:35
 0
Маршрутка №19 їздитиме до Жабки та Дачного, а №22 – до Княгининка
Сьогодні, 11:30
 0
У Гаразджі ремонтують дорогу, якої не знає Google. ФОТО
Сьогодні, 11:05
 0
У Луцьку встановлять камери, що виявлятимуть «шумахерів». АДРЕСИ
Сьогодні, 10:53
 0
У селі на Волині, де незаконно рубали ліс, люди збунтували проти поліції. ФОТО
Сьогодні, 10:48
 0
Медіа
відео
1/8