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В Україні здорожчають яйця

В Україні здорожчають яйця
Виробництво яєць в Україні скоротилося. Через це ціни на них зростають.

Про це пише УНІАН.

"У січні-липні цього року виробництво яєць в Україні скоротилося на 14,4%, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року. Скорочення обсягів їх виробництва в липні відбувалося 17 місяців поспіль, тривало з березня 2020-го", - повідомляють у Державній службі статистики.

У січні-липні цього року виробили 8,64 млрд штук яєць. Це на 14,4% менше, ніж за 7 місяців торік. Тоді було понад 10 млрд штук. Підприємства скоротили виробництво на 24,2%, а господарства населення – на 3,1%.

Ціни на яйця в липні 2021 року зросли на 33% порівняно з липнем минулого року.

Зараз середня ціна десятка яєць у супермаркетах – 30 грн за 10 од. Ціни на органічні і преміальні яйця можуть досягати 45-50 грн за десяток.

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Теги: курячі яйця, ціни, Україна
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