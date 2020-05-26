У селі на Волині, де незаконно рубали ліс, люди збунтували проти поліції. ФОТО





Про це



У ніч на 18 серпня жителі одного із сіл Ківерцівщини вчинили опір співробітникам поліції під час проведення слідчих дій – обшуку. Правоохоронці діяли у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.



Найбільш активних учасників конфлікту поліцейські встановили, їх протиправні дії належним чином задокументували.







У результаті проведеного обшуку правоохоронці вилучили понад 100 соснових колод сумнівного походження, гужовий транспорт.









Для забезпечення правопорядку залучалися спецпризначенці РПОП та ТОР.



Санкція ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) Кримінального кодексу України передбачає, зокрема, до двох років позбавлення волі.







Водночас, пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства



На місце викликали поліцію. За слідами протекторів шин оперативно вдалося встановити місцезнаходження вивезеної деревини – одне з приватних подвір’їв у с. Башлики Ківерцівського району.



Сума завданих збитків за цих фактом – 35 тисяч гривень. А це вже кримінальна відповідальність.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному з сіл Ківерцівського району поліція виявила самовільну порубку лісу та вилучила більше 100 колод. Селяни перешкоджали обшукам.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.У ніч на 18 серпня жителі одного із сіл Ківерцівщини вчинили опір співробітникам поліції під час проведення слідчих дій – обшуку. Правоохоронці діяли у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.Найбільш активних учасників конфлікту поліцейські встановили, їх протиправні дії належним чином задокументували.У результаті проведеного обшуку правоохоронці вилучили понад 100 соснових колод сумнівного походження, гужовий транспорт.Для забезпечення правопорядку залучалися спецпризначенці РПОП та ТОР.Санкція ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) Кримінального кодексу України передбачає, зокрема, до двох років позбавлення волі.Водночас, пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства інформує , що факт злочинної діяльності зафіксували у селі Башлики Ківерцівського району. На самовільній порубці упіймали чоловіка, який неодноразово потрапляв у поле зору лісівників та поліції. Ймовірно, йдеться про цей же випадок.На місце викликали поліцію. За слідами протекторів шин оперативно вдалося встановити місцезнаходження вивезеної деревини – одне з приватних подвір’їв у с. Башлики Ківерцівського району.Сума завданих збитків за цих фактом – 35 тисяч гривень. А це вже кримінальна відповідальність.

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