вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині, де незаконно рубали ліс, люди збунтували проти поліції. ФОТО

У селі на Волині, де незаконно рубали ліс, люди збунтували проти поліції. ФОТО
В одному з сіл Ківерцівського району поліція виявила самовільну порубку лісу та вилучила більше 100 колод. Селяни перешкоджали обшукам.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

У ніч на 18 серпня жителі одного із сіл Ківерцівщини вчинили опір співробітникам поліції під час проведення слідчих дій – обшуку. Правоохоронці діяли у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.

Найбільш активних учасників конфлікту поліцейські встановили, їх протиправні дії належним чином задокументували.

У селі на Волині, де незаконно рубали ліс, люди збунтували проти поліції. ФОТО


У результаті проведеного обшуку правоохоронці вилучили понад 100 соснових колод сумнівного походження, гужовий транспорт.

У селі на Волині, де незаконно рубали ліс, люди збунтували проти поліції. ФОТО

У селі на Волині, де незаконно рубали ліс, люди збунтували проти поліції. ФОТО


Для забезпечення правопорядку залучалися спецпризначенці РПОП та ТОР.

Санкція ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) Кримінального кодексу України передбачає, зокрема, до двох років позбавлення волі.

У селі на Волині, де незаконно рубали ліс, люди збунтували проти поліції. ФОТО


Водночас, пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства інформує, що факт злочинної діяльності зафіксували у селі Башлики Ківерцівського району. На самовільній порубці упіймали чоловіка, який неодноразово потрапляв у поле зору лісівників та поліції. Ймовірно, йдеться про цей же випадок.

На місце викликали поліцію. За слідами протекторів шин оперативно вдалося встановити місцезнаходження вивезеної деревини – одне з приватних подвір’їв у с. Башлики Ківерцівського району.

Сума завданих збитків за цих фактом – 35 тисяч гривень. А це вже кримінальна відповідальність.

У селі на Волині, де незаконно рубали ліс, люди збунтували проти поліції. ФОТО

У селі на Волині, де незаконно рубали ліс, люди збунтували проти поліції. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, незаконна деревина, ліс, Ківерцівщина, обшуки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Гаразджі ремонтують дорогу, якої не знає Google. ФОТО
Сьогодні, 11:05
У Луцьку встановлять камери, що виявлятимуть «шумахерів». АДРЕСИ
Сьогодні, 10:53
У селі на Волині, де незаконно рубали ліс, люди збунтували проти поліції. ФОТО
Сьогодні, 10:48
На маршруті №12 їздитимуть автобуси MAN
Сьогодні, 10:44
На ремонт площі перед РАЦСом виділили 13 мільйонів
Сьогодні, 10:36
Схожі новини
На Волині затримали авто з незаконним лісом На Волині затримали авто з незаконним лісом
29 липень, 18:40
На Ківерцівщині провели масові обшуки в оселях людей, які причетні до крадіжок лісу. ФОТО На Ківерцівщині провели масові обшуки в оселях людей, які причетні до крадіжок лісу. ФОТО
26 травень, 2020, 12:44
Де на Волині незаконно рубають найбільше дерев Де на Волині незаконно рубають найбільше дерев
16 серпень, 2019, 04:18
Між волинськими селами наповнилося водою лісове озеро. ФОТО Між волинськими селами наповнилося водою лісове озеро. ФОТО
26 липень, 19:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Маршрутка №19 їздитиме до Жабки та Дачного, а №22 – до Княгининка
Сьогодні, 11:30
 0
У Гаразджі ремонтують дорогу, якої не знає Google. ФОТО
Сьогодні, 11:05
 0
У Луцьку встановлять камери, що виявлятимуть «шумахерів». АДРЕСИ
Сьогодні, 10:53
 0
У селі на Волині, де незаконно рубали ліс, люди збунтували проти поліції. ФОТО
Сьогодні, 10:48
 0
На маршруті №12 їздитимуть автобуси MAN
Сьогодні, 10:44
 0
Медіа
відео
1/8