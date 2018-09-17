Маршрутка №19 їздитиме до Жабки та Дачного, а №22 – до Княгининка
Сьогодні, 11:30
У Луцьку внесли зміни до мережі автобусних маршрутів.
Про це йшлося у середу, 18 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
Внести зміни вирішили в схему руху автобусного маршруту №19 «Окружна-с. Сапогове», продовживши маршрут до сіл Дачне та Жабка і додавши ще один автобус.
Окрім того, маршрут №22 продовжили до села Княгининок (Центральна площа). За словами начальника відділу транспорту Віктора Главічки, надходили звернення старост населених пунктів, неодноразові звернення громадян та перевізників стосовно питань доїзду у навколишні села.
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Про це йшлося у середу, 18 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
Внести зміни вирішили в схему руху автобусного маршруту №19 «Окружна-с. Сапогове», продовживши маршрут до сіл Дачне та Жабка і додавши ще один автобус.
Окрім того, маршрут №22 продовжили до села Княгининок (Центральна площа). За словами начальника відділу транспорту Віктора Главічки, надходили звернення старост населених пунктів, неодноразові звернення громадян та перевізників стосовно питань доїзду у навколишні села.
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