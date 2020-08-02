У Гаразджі ремонтують дорогу, якої не знає Google. ФОТО

У Гаразджі ремонтують дорогу на вулиці Джерельна. Її шукали журналісти та активісти за допомогою Google maps– і чомусь знайшли її в іншому місці. Ремонт мають завершити до кінця вересня.Про це інформуюють у пресслужбі Підгайцівської сільської ради.Проєкт на ремонт дороги, після приєднання села Гаразджа до Підгайцівської громади восени 2020 року, передали із Піддубцівської сільради.Зі слів заступника Підгайцівського сільського голови, на сьогодні більша частина робіт на Джерельній виконана, враховані побажання мешканців прилеглих домогосподарств, адже аби пришвидшити процес ремонту вулиці, вони навіть придбали частину бруківки за власний кошт.«Початку робіт мешканці вулиці чекали кілька років – і лише цього року кошти на ремонт дорожнього полотна знайшли у місцевому бюджеті, але вже Підгайцівської громади», - зазначив посадовець.Відкриті торги на платформі Prozorro завершились 27 липня 2021, підрядник, який переміг, освоїть на ремонт дороги 1 210 304 гривень.Згідно з технічним завданням, роботи включатимуть улаштування дорожнiх корит, основ із щебенево-піщаної суміші, виправлення профiлю основ, улаштування покриття із бруківки та планування площ.Дорожнє полотно укріплюють бетонною сумішшю, коли об’єкт буде завершений, її частково демонтують і підсиплють дорогу ґрунтом.Поточний ремонт вулиці Джерельна мають завершити до 30 вересня 2021 року. Гарантійний строк експлуатації об'єкта становитиме три роки.