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На Волині сапери знищили 12 боєприпасів, які люди знайшли у лісі

На Волині сапери знищили 12 боєприпасів, які люди знайшли у лісі
На території Волинської області сапери ДСНС ліквідували 11 боєприпасів часів минулої війни, які напередодні знайшли громадяни у лісі під час збирання грибів.

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.

Вчора, 17 серпня, поблизу села Веснянка, що на території Підгайцівської сільської громади Луцького району, громадяни знайшли два підозрілих предмети та повідомили про це службу порятунку «101».

На місце виклику приїхали працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС України у Волинській області, які вилучили та знищили 2 артилерійські снаряди калібру 76 мм.

А у лісі поблизу села Терешківці Горохівської міської громади дідусь, який вирушив за грибами та замість них знайшов досить небезпечний врожай застарілих боєприпасів, відразу ж зателефонував до рятувальників. Сапери ДСНС, які прибули на виклик, вилучили із землі одну мінометні міну калібру 82 мм, 8 артилерійських снарядів калібру 76 та 122 мм .

Усі 12 одиниць вибухонебезпечних предметів часів Другої Світової війни вилучені та знешкоджені у встановленому порядку.

На Волині сапери знищили 12 боєприпасів, які люди знайшли у лісі

На Волині сапери знищили 12 боєприпасів, які люди знайшли у лісі

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Теги: Волинь, боєприпаси, сапери, ДСНС
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