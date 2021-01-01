П'ятеро волинян представлятимуть Україну на Паралімпіаді-2020: що про них відомо. СПИСОК





Про це розповів Віктор Галан-Влащук.



Учасники з Волині представлятимуть Україну у чотирьох видах спорту. Загалом до національної паралімпійської збірної України входить 143 спортсмени. Суспільне зібрало інформацію про кожного з волинських паралімпійців.



Сергій Ємельянов — параканое



Заслужений майстер спорту України, член національної збірної команди України з параканое серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.



Спортсмен народився 28 травня 1993 року в місті Кременчук Полтавської області. З 2018 року Сергій виступає у складі збірної команди Волинської області. Для Сергія Паралімпіада у Токіо буде другою. Він вже брав участь в Іграх у 2016 році у Ріо-де-Жанейро, тоді веслувальник завоював золото.



У 2017 році спортсмен стає чемпіоном світу та Європи, переможцем кубка світу. Виступаючи за Волинську область Сергій став дворазовим чемпіоном світу, триразовим чемпіоном Європи та триразовим переможцем кубка світу. Спортсмен є багаторазовим чемпіоном України. Тренує веслувальника В’ячеслав Загреба.



Станіслав Самолюк – академічне веслування



Майстер спорту України міжнародного класу, член національної збірної команди України з академічного веслування серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.



Станіслав народився 18 грудня 2001 року в місті Ковель Волинської області. Спортсмен починав свою кар’єру з легкої атлетики у віці 12 років. Академічним веслуванням Станіслав займається з 2018 року.



Спортсмен є срібним та бронзовим призером чемпіонату Європи з веслування, переможцем кубка світу у четвірці розпашній (міх) на дистанції 2000 м, неодноразовим чемпіоном України. Тренує веслувальника В’ячеслав Загреба.



Марина Мажула – параконое



Заслужений майстер спорту України, член національної збірної команди України з параканое серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.



Спортсменка народилася 24 квітня 1983 року в місті Миколаїв. З 2018 року є почесною громадянкою Ратнівського району. Марина Мажула у спорті з 2011 року. Свій шлях у параконое почала у 2017 році. Змагається у байдарці-одиночці на дистанції 200 м.



За чотири роки кар’єри у параканое спортсменка стала учасницею трьох чемпіонатів світу, чотирьох чемпіонатів Європи, трьох кубків світу, дворазовою чемпіонкою світу і Європи, дворазовою переможницею кубка світу та чотириразовою чемпіонкою України. Тренує веслувальницю В’ячеслав Загреба.



Юрій Бабинець – пауерліфтинг



Майстер спорту України міжнародного класу, член національної збірної команди України з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.



Спортсмен народився 17 липня 1995 року в місті Ромни Сумської області. Юрій займається пауерліфтингом з 2012 року. Свого часу спортсмен виступав за Харківську область. На Паралімпіаді-2020 представлятиме Волинську область.



Місце на Паралімпіаді Юрій Бабинець виборов на Кубку світу з пауерліфтингу у Великобританії, тоді він завоював срібну та бронзову медалі. Тренує спортсмена ковельчанин Валерій Дружинович.



Ярослав Окапінський – легка атлетика



Майстер спорту міжнародного класу, член національної збірної команди України з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.



Спортсмен народився 6 липня 1999 року в селі Муравище Ківерцівського району (нині Луцький район). Ярослав Окапінський перший паралімпієць, який представляє Волинь у легкій атлетиці. Спортсмен змагатиметься у бігу на дистанціях 200-400 метрів.



Легкою атлетикою Ярослав займається шість років. Спортсмен – п’ятиразовий чемпіон України з бігу на дистанції 200 м та чотириразовий чемпіон з бігу на дистанції 400 м.



Найкращий результат волинянин показав на чемпіонаті світу у 2019 році – тоді він посів шосте місце на дистанції 400 м. Тренує легкоатлета Андрій Рожок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Літні Паралімпійські Ігри 2020 стартують 24 серпня у Токіо (Японія) та триватимуть до 5 вересня. На Іграх виступлять п’ятеро волинян.Про це розповів Суспільному начальник Волинського центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"Учасники з Волині представлятимуть Україну у чотирьох видах спорту. Загалом до національної паралімпійської збірної України входить 143 спортсмени. Суспільне зібрало інформацію про кожного з волинських паралімпійців.Заслужений майстер спорту України, член національної збірної команди України з параканое серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.Спортсмен народився 28 травня 1993 року в місті Кременчук Полтавської області. З 2018 року Сергій виступає у складі збірної команди Волинської області. Для Сергія Паралімпіада у Токіо буде другою. Він вже брав участь в Іграх у 2016 році у Ріо-де-Жанейро, тоді веслувальник завоював золото.У 2017 році спортсмен стає чемпіоном світу та Європи, переможцем кубка світу. Виступаючи за Волинську область Сергій став дворазовим чемпіоном світу, триразовим чемпіоном Європи та триразовим переможцем кубка світу. Спортсмен є багаторазовим чемпіоном України. Тренує веслувальника В’ячеслав Загреба.Майстер спорту України міжнародного класу, член національної збірної команди України з академічного веслування серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.Станіслав народився 18 грудня 2001 року в місті Ковель Волинської області. Спортсмен починав свою кар’єру з легкої атлетики у віці 12 років. Академічним веслуванням Станіслав займається з 2018 року.Спортсмен є срібним та бронзовим призером чемпіонату Європи з веслування, переможцем кубка світу у четвірці розпашній (міх) на дистанції 2000 м, неодноразовим чемпіоном України. Тренує веслувальника В’ячеслав Загреба.Заслужений майстер спорту України, член національної збірної команди України з параканое серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.Спортсменка народилася 24 квітня 1983 року в місті Миколаїв. З 2018 року є почесною громадянкою Ратнівського району. Марина Мажула у спорті з 2011 року. Свій шлях у параконое почала у 2017 році. Змагається у байдарці-одиночці на дистанції 200 м.За чотири роки кар’єри у параканое спортсменка стала учасницею трьох чемпіонатів світу, чотирьох чемпіонатів Європи, трьох кубків світу, дворазовою чемпіонкою світу і Європи, дворазовою переможницею кубка світу та чотириразовою чемпіонкою України. Тренує веслувальницю В’ячеслав Загреба.Майстер спорту України міжнародного класу, член національної збірної команди України з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.Спортсмен народився 17 липня 1995 року в місті Ромни Сумської області. Юрій займається пауерліфтингом з 2012 року. Свого часу спортсмен виступав за Харківську область. На Паралімпіаді-2020 представлятиме Волинську область.Місце на Паралімпіаді Юрій Бабинець виборов на Кубку світу з пауерліфтингу у Великобританії, тоді він завоював срібну та бронзову медалі. Тренує спортсмена ковельчанин Валерій Дружинович.Майстер спорту міжнародного класу, член національної збірної команди України з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.Спортсмен народився 6 липня 1999 року в селі Муравище Ківерцівського району (нині Луцький район). Ярослав Окапінський перший паралімпієць, який представляє Волинь у легкій атлетиці. Спортсмен змагатиметься у бігу на дистанціях 200-400 метрів.Легкою атлетикою Ярослав займається шість років. Спортсмен – п’ятиразовий чемпіон України з бігу на дистанції 200 м та чотириразовий чемпіон з бігу на дистанції 400 м.Найкращий результат волинянин показав на чемпіонаті світу у 2019 році – тоді він посів шосте місце на дистанції 400 м. Тренує легкоатлета Андрій Рожок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію