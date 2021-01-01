П'ятеро волинян представлятимуть Україну на Паралімпіаді-2020: що про них відомо. СПИСОК
Сьогодні, 11:35
Літні Паралімпійські Ігри 2020 стартують 24 серпня у Токіо (Японія) та триватимуть до 5 вересня. На Іграх виступлять п’ятеро волинян.
Про це розповів Суспільному начальник Волинського центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" Віктор Галан-Влащук.
Учасники з Волині представлятимуть Україну у чотирьох видах спорту. Загалом до національної паралімпійської збірної України входить 143 спортсмени. Суспільне зібрало інформацію про кожного з волинських паралімпійців.
Сергій Ємельянов — параканое
Заслужений майстер спорту України, член національної збірної команди України з параканое серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
Спортсмен народився 28 травня 1993 року в місті Кременчук Полтавської області. З 2018 року Сергій виступає у складі збірної команди Волинської області. Для Сергія Паралімпіада у Токіо буде другою. Він вже брав участь в Іграх у 2016 році у Ріо-де-Жанейро, тоді веслувальник завоював золото.
У 2017 році спортсмен стає чемпіоном світу та Європи, переможцем кубка світу. Виступаючи за Волинську область Сергій став дворазовим чемпіоном світу, триразовим чемпіоном Європи та триразовим переможцем кубка світу. Спортсмен є багаторазовим чемпіоном України. Тренує веслувальника В’ячеслав Загреба.
Станіслав Самолюк – академічне веслування
Майстер спорту України міжнародного класу, член національної збірної команди України з академічного веслування серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
Станіслав народився 18 грудня 2001 року в місті Ковель Волинської області. Спортсмен починав свою кар’єру з легкої атлетики у віці 12 років. Академічним веслуванням Станіслав займається з 2018 року.
Спортсмен є срібним та бронзовим призером чемпіонату Європи з веслування, переможцем кубка світу у четвірці розпашній (міх) на дистанції 2000 м, неодноразовим чемпіоном України. Тренує веслувальника В’ячеслав Загреба.
Марина Мажула – параконое
Заслужений майстер спорту України, член національної збірної команди України з параканое серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
Спортсменка народилася 24 квітня 1983 року в місті Миколаїв. З 2018 року є почесною громадянкою Ратнівського району. Марина Мажула у спорті з 2011 року. Свій шлях у параконое почала у 2017 році. Змагається у байдарці-одиночці на дистанції 200 м.
За чотири роки кар’єри у параканое спортсменка стала учасницею трьох чемпіонатів світу, чотирьох чемпіонатів Європи, трьох кубків світу, дворазовою чемпіонкою світу і Європи, дворазовою переможницею кубка світу та чотириразовою чемпіонкою України. Тренує веслувальницю В’ячеслав Загреба.
Юрій Бабинець – пауерліфтинг
Майстер спорту України міжнародного класу, член національної збірної команди України з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
Спортсмен народився 17 липня 1995 року в місті Ромни Сумської області. Юрій займається пауерліфтингом з 2012 року. Свого часу спортсмен виступав за Харківську область. На Паралімпіаді-2020 представлятиме Волинську область.
Місце на Паралімпіаді Юрій Бабинець виборов на Кубку світу з пауерліфтингу у Великобританії, тоді він завоював срібну та бронзову медалі. Тренує спортсмена ковельчанин Валерій Дружинович.
Ярослав Окапінський – легка атлетика
Майстер спорту міжнародного класу, член національної збірної команди України з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
Спортсмен народився 6 липня 1999 року в селі Муравище Ківерцівського району (нині Луцький район). Ярослав Окапінський перший паралімпієць, який представляє Волинь у легкій атлетиці. Спортсмен змагатиметься у бігу на дистанціях 200-400 метрів.
Легкою атлетикою Ярослав займається шість років. Спортсмен – п’ятиразовий чемпіон України з бігу на дистанції 200 м та чотириразовий чемпіон з бігу на дистанції 400 м.
Найкращий результат волинянин показав на чемпіонаті світу у 2019 році – тоді він посів шосте місце на дистанції 400 м. Тренує легкоатлета Андрій Рожок.
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Про це розповів Суспільному начальник Волинського центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" Віктор Галан-Влащук.
Учасники з Волині представлятимуть Україну у чотирьох видах спорту. Загалом до національної паралімпійської збірної України входить 143 спортсмени. Суспільне зібрало інформацію про кожного з волинських паралімпійців.
Сергій Ємельянов — параканое
Заслужений майстер спорту України, член національної збірної команди України з параканое серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
Спортсмен народився 28 травня 1993 року в місті Кременчук Полтавської області. З 2018 року Сергій виступає у складі збірної команди Волинської області. Для Сергія Паралімпіада у Токіо буде другою. Він вже брав участь в Іграх у 2016 році у Ріо-де-Жанейро, тоді веслувальник завоював золото.
У 2017 році спортсмен стає чемпіоном світу та Європи, переможцем кубка світу. Виступаючи за Волинську область Сергій став дворазовим чемпіоном світу, триразовим чемпіоном Європи та триразовим переможцем кубка світу. Спортсмен є багаторазовим чемпіоном України. Тренує веслувальника В’ячеслав Загреба.
Станіслав Самолюк – академічне веслування
Майстер спорту України міжнародного класу, член національної збірної команди України з академічного веслування серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
Станіслав народився 18 грудня 2001 року в місті Ковель Волинської області. Спортсмен починав свою кар’єру з легкої атлетики у віці 12 років. Академічним веслуванням Станіслав займається з 2018 року.
Спортсмен є срібним та бронзовим призером чемпіонату Європи з веслування, переможцем кубка світу у четвірці розпашній (міх) на дистанції 2000 м, неодноразовим чемпіоном України. Тренує веслувальника В’ячеслав Загреба.
Марина Мажула – параконое
Заслужений майстер спорту України, член національної збірної команди України з параканое серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
Спортсменка народилася 24 квітня 1983 року в місті Миколаїв. З 2018 року є почесною громадянкою Ратнівського району. Марина Мажула у спорті з 2011 року. Свій шлях у параконое почала у 2017 році. Змагається у байдарці-одиночці на дистанції 200 м.
За чотири роки кар’єри у параканое спортсменка стала учасницею трьох чемпіонатів світу, чотирьох чемпіонатів Європи, трьох кубків світу, дворазовою чемпіонкою світу і Європи, дворазовою переможницею кубка світу та чотириразовою чемпіонкою України. Тренує веслувальницю В’ячеслав Загреба.
Юрій Бабинець – пауерліфтинг
Майстер спорту України міжнародного класу, член національної збірної команди України з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
Спортсмен народився 17 липня 1995 року в місті Ромни Сумської області. Юрій займається пауерліфтингом з 2012 року. Свого часу спортсмен виступав за Харківську область. На Паралімпіаді-2020 представлятиме Волинську область.
Місце на Паралімпіаді Юрій Бабинець виборов на Кубку світу з пауерліфтингу у Великобританії, тоді він завоював срібну та бронзову медалі. Тренує спортсмена ковельчанин Валерій Дружинович.
Ярослав Окапінський – легка атлетика
Майстер спорту міжнародного класу, член національної збірної команди України з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
Спортсмен народився 6 липня 1999 року в селі Муравище Ківерцівського району (нині Луцький район). Ярослав Окапінський перший паралімпієць, який представляє Волинь у легкій атлетиці. Спортсмен змагатиметься у бігу на дистанціях 200-400 метрів.
Легкою атлетикою Ярослав займається шість років. Спортсмен – п’ятиразовий чемпіон України з бігу на дистанції 200 м та чотириразовий чемпіон з бігу на дистанції 400 м.
Найкращий результат волинянин показав на чемпіонаті світу у 2019 році – тоді він посів шосте місце на дистанції 400 м. Тренує легкоатлета Андрій Рожок.
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