Вбивство 6-річної Мирослави на Харківщині: підозрюваний розповів, хто насправді розправився з нею

Богдан, якого підозрюють у зґвалтуванні 6-річної дівчинки Мирослави, розповів нові деталі трагедії.



Про це пише ТСН. В ефірі шоу "Говорить Україна" Богдан розповів хто насправді вбив Мирославу.



За словами Богдана, дорослий чоловік на мотоциклі попросив його привести Мирославу до закинутого будинку. Чоловік пообіцяв школяру розібратися з дівчинкою, яка його діставала.



"Вона всіх у дворі дістала", - сказав Богдан.



Одна з сестер Богдана перепитала, чи пропонували йому вбити Мирославу, хлопець відповів ствердно. А також зазначив, що їх втрьох ніхто не бачив, тому що чоловік чекав на нього на місці злочину.



Сусіди кажуть, що під час пошуків дівчинки Богдан вів групу від місця злочину.



Мама Богдана теж не вірить, що її син міг убити Мирославу і впевнена, що без дорослих не обійшлося.



"Я не вірю, що це мій син зробив. І серце моє відчуває, що це не він. Я боюся самосуду. Будь ласка, знайдіть справжнього вбивцю", - говорить мама Богдана.



Сім'я школяра розповіла про двох чоловіків, які, на їхню думку, можуть бути причетні до вбивства Мирослави. Вони обидва відбували покарання в колонії і недавно вийшли на свободу.



Один з чоловіків був засуджений за зґвалтування малолітньої родички, а другий - періодично загравав з 15-річною сестрою Богдана.



Поліція їх вже допитала, але поки офіційно обвинуваченим у цій справі вважається тільки 13-річний підліток.



Нагадаємо, у кінці липня всю Україну сколихнула новина про вбивство і зґвалтування 6-річної дівчинки в Харківській області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13-річний хлопець, якого підозрюють у зґвалтуванні 6-річної дівчинки, розповів нові деталі трагедії.Про це пише ТСН. В ефірі шоу "Говорить Україна" Богдан розповів хто насправді вбив Мирославу.За словами Богдана, дорослий чоловік на мотоциклі попросив його привести Мирославу до закинутого будинку. Чоловік пообіцяв школяру розібратися з дівчинкою, яка його діставала."Вона всіх у дворі дістала", - сказав Богдан.Одна з сестер Богдана перепитала, чи пропонували йому вбити Мирославу, хлопець відповів ствердно. А також зазначив, що їх втрьох ніхто не бачив, тому що чоловік чекав на нього на місці злочину.Сусіди кажуть, що під час пошуків дівчинки Богдан вів групу від місця злочину.Мама Богдана теж не вірить, що її син міг убити Мирославу і впевнена, що без дорослих не обійшлося."Я не вірю, що це мій син зробив. І серце моє відчуває, що це не він. Я боюся самосуду. Будь ласка, знайдіть справжнього вбивцю", - говорить мама Богдана.Сім'я школяра розповіла про двох чоловіків, які, на їхню думку, можуть бути причетні до вбивства Мирослави. Вони обидва відбували покарання в колонії і недавно вийшли на свободу.Один з чоловіків був засуджений за зґвалтування малолітньої родички, а другий - періодично загравав з 15-річною сестрою Богдана.Поліція їх вже допитала, але поки офіційно обвинуваченим у цій справі вважається тільки 13-річний підліток.Нагадаємо, у кінці липня всю Україну сколихнула новина про вбивство і зґвалтування 6-річної дівчинки в Харківській області. Тіло Мирослави знайшли в покинутій будівлі . У вбивстві звинуватили 13-річного підлітка Богдана, який виявився сусідом дівчинки.

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