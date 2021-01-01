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На дорозі Рожище – Сокіл розпочали ремонт. ФОТО

На дорозі Рожище – Сокіл розпочали ремонт. ФОТО
На дорозі Рожище – Сокіл стартували ремонті роботи. Спочатку відремонтують відрізок від Оленівки до Сокола протяжністю 10,7 кілометра, згодом – від міста Рожище до Оленівки.

Про це розповів голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, який разом із народним депутатом Вячеславом Рубльовим проінспектували початок ремонтних робіт, інформує пресслужба установи.

Кошторис ремонту дороги від Оленівки до села Сокіл складає 147 мільйонів гривень.

«Ми з командою останні два роки оббивали всі пороги, аби кошти на ремонт цього автошляху були передбачені. Зараз в Оленівці знімають старий асфальт. Пізніше будуть вкладати щебеневе покриття, а вже тоді асфальтуватимуть. В проєкті передбачено не тільки асфальтування, але й тротуари та освітлення», - розповів нардеп Вячеслав Рубльов.

На дорозі Рожище – Сокіл розпочали ремонт. ФОТО

На дорозі Рожище – Сокіл розпочали ремонт. ФОТО
На дорозі Рожище – Сокіл розпочали ремонт. ФОТО

На дорозі Рожище – Сокіл розпочали ремонт. ФОТО
На дорозі Рожище – Сокіл розпочали ремонт. ФОТО

На дорозі Рожище – Сокіл розпочали ремонт. ФОТО

На дорозі Рожище – Сокіл розпочали ремонт. ФОТО
На дорозі Рожище – Сокіл розпочали ремонт. ФОТО

На дорозі Рожище – Сокіл розпочали ремонт. ФОТО
На дорозі Рожище – Сокіл розпочали ремонт. ФОТО

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Теги: Волинь, дорога, Рожище-Сокіл, ремонт, Луцька районна рада
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