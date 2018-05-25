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На Львівщині чоловік перерізав шию болгаркою і вижив

На Львівщині чоловік перерізав шию болгаркою і вижив
У Червоноградському районі Львівської області 32-річний чоловік випадково перерізав собі шию болгаркою, але йому вдалося вижити.

Про це повідомило видання ZAXID.NET.

"Нещасний випадок з ним стався через те, що болгарка була без захисного щитка. В якийсь момент чоловік спіткнувся і впав на працюючий інструмент. Болгарку встигли вчасно вимкнути, проте вона перерізала потерпілому передню і бічну поверхню шиї - аж до хребців", - сказав лікар Гнат Герич.

Крім того, під час падіння інструмент пошкодив і щитовидну залозу, що викликало масивну кровотечу. Водночас він зупинився буквально за кілька міліметрів від сонної артерії - це і врятувало чоловіка.

Постраждалого оперативно доправили до лікарні. У нього діагностували масивну рану м'яких тканин з ушкодженням м'язів, підшкірної клітковини, кісток і хрящів шийного відділу хребта. Його прооперували.

Наразі чоловік вже перебуває вдома.

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Теги: нещасний випадок, Львівщина, болгарка
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