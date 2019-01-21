Волинянин пообіцяв поремонтувати авто, але зник та продав його





Про це



Вчора, 17 серпня, до поліції надійшло повідомлення від 37-річного лучана про те, що в період часу з 24 травня по 1 серпня незаконно заволоділи його автомобілем Opel Vektra.



Чоловік віддав авто для ремонту, проте згодом підрядник зник, на дзвінки замовника він не відповідав.



Поліцейські з’ясували, що присвоїв транспортний засіб 27-річний житель Луцького району, раніше судимий за аналогічне кримінальне правопорушення. Як виявилось, зловмисник вже продав авто. Його виявили на одній із станцій технічного обслуговування та вилучили.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом. Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині чоловік незаконно заволодів авто то продав його. Йому загрожує кримінальна відповідальність.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Вчора, 17 серпня, до поліції надійшло повідомлення від 37-річного лучана про те, що в період часу з 24 травня по 1 серпня незаконно заволоділи його автомобілем Opel Vektra.Чоловік віддав авто для ремонту, проте згодом підрядник зник, на дзвінки замовника він не відповідав.Поліцейські з’ясували, що присвоїв транспортний засіб 27-річний житель Луцького району, раніше судимий за аналогічне кримінальне правопорушення. Як виявилось, зловмисник вже продав авто. Його виявили на одній із станцій технічного обслуговування та вилучили.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом. Слідство триває.

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