Як у Ковелі відзначатимуть День Прапора та 30-річчя Незалежності України. ПРОГРАМА

Упродовж трьохднів – 22-24 серпня у Володимирі-Волинському відбудеться ряд святкових заходів з нагоди відзначення Дня Прапора та 30-річчя Незалежності України.Про це йдеться на сайті Ковельради.11.00 Мітинг з нагоди Дня Державного Прапора України (с.Зелена біля ліцею)12.00 Встановлення та реєстрація національного рекорду України із внесення бронзового пам’ятника Тарасу Шевченку, який розміщений в м.Ковелі, як досягнення України до національного реєстру рекордів (парк ім.Т.Шевченка)13.00 Святковий концерт «Ми пишаємося, що ми українці» (с.Ружин, будинок культури)14.00 Святковий концерт «Мій рідний краю, Україно, дзвени піснями солов’їно» (с.Тойкут, будинок культури)15.00 Святковий концерт «Моя Україна єдина і вільна» (с.Городилець, клуб)16.00 Святковий концерт «Живу тобою Україно» (с.Гішин, клуб)16.30 Відкриття спільної виставки картин Валерія Франчука, народного художника України та ковельчанки Інни Чонки (вироби з соломки) (Галерея мистецв, вул.Незалежності, 89)10.00 Ярмарка народних майстрів та презентація майстер-класів (Парк культури і відпочинку ім.Лесі Українки)12.00 Урочиста хода «Єднаймося, браття мої українці, крокуймо сміливо в щасливе життя!» (від парку Т.Шевченка до пам’ятника «Борцям за волю України»)12.30 Мітинг з нагоди Дня Державного Прапора України (біля пам’ятника «Борцям за волю України»)13.00 Флешмоб з нагоди Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці Незалежності України (центральна площа перед міською радою)13.30 Урочисте відкриття фестивалю української народної творчості «З народних джерел» (Паркова сцена в парку культури і відпочинку ім.Лесі Українки)18.00 Конкурс вишиванок серед гостей фестивалю (Паркова сцена в парку культури і відпочинку ім.Лесі Українки)20.00 Молодіжна дискотека (Паркова сцена в парку культури і відпочинку ім.Лесі Українки)10.00 Ярмарка народних майстрів та презентація майстер-класів (Парк культури і відпочинку ім.Лесі Українки)12.00 Розміщення фотозон (Парк культури і відпочинку ім. Л.Українки)13.00 Дитяче свято «Країна дитячих мрій», квест «У пошуках панського скарбу» (Парк культури і відпочинку ім. Л.Українки)13.00 Святкові концерти в рамках проведення фестивалю української народної творчості «З народних джерел» (м.Ковель, райони: Сільмаш, вул.В.Кияна, Ковель-ІІ)15.00 Гала-концерт, урочисте привітання міського голови з Днем Незалежності України жителів територіальної громади (Паркова сцена в парку культури і відпочинку ім.Лесі Українки)18.00 Виступ гуртів «Етнатерра» (м.Володимир-Волинський) і «Ярра» (м.Луцьк) (Паркова сцена в парку культури і відпочинку ім.Лесі Українки)21.00 Тематичний фільм «Дорога додому» (Паркова сцена в парку культури і відпочинку ім.Лесі Українки)09.30 Турнір з тенісу серед чоловіків з нагоди Дня Незалежності України (вул.Кияна, 5)10.00 Турнір з шахів з нагоди Дня Незалежності України середі юнаків, дівчат та дорослих (КЗ КДЮСШ ім.Є.Кондратовича, бульвар Лесі Українки, 9)10.00 Турнір з боротьби дзюдо серед юнаків та дівчат з нагоди Дня Незалежності України (Паркова сцена в парку культури і відпочинку ім. Л.Українки10.00 Турнір з тенісу настільного серед юнаків, дівчат та дорослих з нагоди Дня Незалежності України (КЗ КДЮСШ ім.Є.Кондратовича, бульвар Лесі Українки, 9)10.00 Турнір з пляжного волейболу серед команд чоловіків та ветеранів 40 років і старших з нагоди Дня Незалежності України (пляжна зона міського водосховища)10.00 Турнір з футболу серед ветеранів 40 років і старших з нагоди Дня Незалежності України (ДЮФК «Тайм»)10.00 Виставкові футбольні матчі юнацьких команд: ФЦ «Ковель-Волинь» - ФК «Колос» (Ковалівка) (Стадіон «Верес»)