Синоптик розповіла, якою буде погода на Спаса





Про це на своїй сторінці у фейсбуці Наталка Діденко.



19-го серпня в більшості областей України повітря буде свіжим, комфортним, протягом дня очікується +22+27 градусів, вночі та вранці навіть буде прохолодно, +10+16 градусів. У Дніпрі з районами, на Полтавщині, Запоріжжі, Херсонщині градуси з'їдуть до +27+29 градусів. І лише на Сході ще затримається завтра спека у вигляді +28+32 градусів.



"Дощі, пов'язані з сьогоднішнім атмосферним фронтом, у четвер пройдуть у центральних областях, на Півдні та подекуди на Сході.

На Заході та Півночі України 19-го серпня опади малоймовірні", - написала Діденко.



У Києві на Спаса ще може затриматися хмарність, проте те, що дощі в столиці завтра пройдуть - малоймовірно. Впродовж дня температура повітря коливатиметься в межах +22+24 градусів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра на Спаса на більшій території України очікується похолодання.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптик19-го серпня в більшості областей України повітря буде свіжим, комфортним, протягом дня очікується +22+27 градусів, вночі та вранці навіть буде прохолодно, +10+16 градусів. У Дніпрі з районами, на Полтавщині, Запоріжжі, Херсонщині градуси з'їдуть до +27+29 градусів. І лише на Сході ще затримається завтра спека у вигляді +28+32 градусів."Дощі, пов'язані з сьогоднішнім атмосферним фронтом, у четвер пройдуть у центральних областях, на Півдні та подекуди на Сході.На Заході та Півночі України 19-го серпня опади малоймовірні", - написала Діденко.У Києві на Спаса ще може затриматися хмарність, проте те, що дощі в столиці завтра пройдуть - малоймовірно. Впродовж дня температура повітря коливатиметься в межах +22+24 градусів.

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