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Синоптик розповіла, якою буде погода на Спаса

Синоптик розповіла, якою буде погода на Спаса
Завтра на Спаса на більшій території України очікується похолодання.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.

19-го серпня в більшості областей України повітря буде свіжим, комфортним, протягом дня очікується +22+27 градусів, вночі та вранці навіть буде прохолодно, +10+16 градусів. У Дніпрі з районами, на Полтавщині, Запоріжжі, Херсонщині градуси з'їдуть до +27+29 градусів. І лише на Сході ще затримається завтра спека у вигляді +28+32 градусів.

"Дощі, пов'язані з сьогоднішнім атмосферним фронтом, у четвер пройдуть у центральних областях, на Півдні та подекуди на Сході.
На Заході та Півночі України 19-го серпня опади малоймовірні", - написала Діденко.

У Києві на Спаса ще може затриматися хмарність, проте те, що дощі в столиці завтра пройдуть - малоймовірно. Впродовж дня температура повітря коливатиметься в межах +22+24 градусів.



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Теги: погода, Спас, синоптик
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