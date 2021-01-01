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Волинянка отримала звання «Мати-героїня». ФОТО

Волинянка отримала звання «Мати-героїня». ФОТО
Сьогодні, 18 серпня, заступник голови Ковельської районної державної адміністрації Роман Кульцман виконав приємну місію - вручив нагрудний знак та посвідчення «Мати -героїня» багатодітній матері зі Старої Вижівки - Василюк Антоніні Анатоліївні.

Про це інформують у Старовижівській селищній раді.

Жінка народила та виховує п’ятеро дітей. До вітань приєднався селищний голова Василь Камінський.

Посадовці подякували багатодітній мамі за зразкове виконання материнських обов’язків та побажали гарного здоров’я, добробуту, родинного затишку та Божої ласки для всіх її дітей.
Волинянка отримала звання «Мати-героїня». ФОТО
Волинянка отримала звання «Мати-героїня». ФОТО

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Теги: Мати-героїня, Стара Вижівка
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