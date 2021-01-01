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В МЗС повідомили, чи закриє Україна кордони через COVID-штам «Дельта»

В МЗС повідомили, чи закриє Україна кордони через COVID-штам «Дельта»
Україна поки не буде закривати кордони через новий штам коронавірусу "Дельта".

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє "ТСН".

Утім, він наголосив, що правила в'їзду вже посилені - далі все буде залежати від захворюваності на коронавірус.

"Ми вже посилили правила в'їзду на територію України саме через шатм "Дельта". Якщо потрібно буде, будемо запроваджувати жорсткі заходи для захисту здоров'я українців. Утім, повне закриття кордону наразі є не на порядку денному", - наголосив очільник МЗС.

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Теги: Україна, кордони, закриття, коронавірус
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