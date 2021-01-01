В МЗС повідомили, чи закриє Україна кордони через COVID-штам «Дельта»





Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє



Утім, він наголосив, що правила в'їзду вже посилені - далі все буде залежати від захворюваності на коронавірус.



"Ми вже посилили правила в'їзду на територію України саме через шатм "Дельта". Якщо потрібно буде, будемо запроваджувати жорсткі заходи для захисту здоров'я українців. Утім, повне закриття кордону наразі є не на порядку денному", - наголосив очільник МЗС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна поки не буде закривати кордони через новий штам коронавірусу "Дельта".Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" сказав міністр закордонних справповідомляє "ТСН" Утім, він наголосив, що правила в'їзду вже посилені - далі все буде залежати від захворюваності на коронавірус."Ми вже посилили правила в'їзду на територію України саме через шатм "Дельта". Якщо потрібно буде, будемо запроваджувати жорсткі заходи для захисту здоров'я українців. Утім, повне закриття кордону наразі є не на порядку денному", - наголосив очільник МЗС.

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