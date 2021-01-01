«БРСМ-нафту» підозрюють у фінансуванні протестів Московського патріархату до приїзду Варфоломія

Андрій Біба можуть фінансувати масові акції протесту вірян УПЦ МП до приїзду Вселенського патріарху Варфоломія.



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«Філія РПЦ в Україні вже з лютого агресивно накручує своїх вірян, аби зірвати приїзд Варфоломія, таким чином створивши картинку для російських ЗМІ про посилення церковного розколу та громадянську війну в Україні. Загалом, все це цілком прогнозовано, але найцікавіше тут інше. Схоже, в московського патріархату після зменшення впливу і фінансових можливостей Медведчука та останнього непублічного візиту олігарха Новінського до ОП змінились спонсори. Тепер, судячи з публікацій в медіа, активності УПЦ МП фінансує власник мережі «БРСМ-нафта» Андрій Біба, який все частіше з'являється у стрічках церковних новин УПЦ МП», – пише Олексій Голобуцький.



У своєму пості під назвою «Нові спонсори РПЦ в Україні готують провокації проти приїзду Варфоломія. Чи буде реакція влади?» Голобуцький зазначає, що окрім спонсорської допомоги донецькому Шахтарю та партії Шарія власник «БРСМ-нафта» Андрій Біба за останній рік профінансував будівництво понад 10 храмів московського патріархату в Західній Україні. Всі ці церкви відкривались під духовенство МП, яке залишилось без своїх приходів після переходу їхніх колишніх громад до ПЦУ.



Тобто, ще раз – українство повертає собі православні храми, об'єднуючись навколо власної помісної церкви – ПЦУ. Натомість наближений до московського патріархату бізнесмен Андрій Біба та його мережа «БРСМ-нафта», що також за інформацією bihus.info фінансують Шарія – будують нові храми для РПЦ в Україні, аби та не втрачала свій вплив та вливають кошти в дестабілізацію країни на релігійному ґрунті, – наголошує Голобуцький.



За інсайдерською інформацією політолога, акції протесту проти приїзду патріарха Варфоломея будуть організовані через сітку ОПЗЖ – до Києва централізовано звозитимуть «тітушок» зі спортивних клубів Сходу України разом з бабусями-прихожанами УПЦ МП.



«Вважаю СБУ та РНБО варто впритул зайнятись джерелом фінансування російського впливу – компанією «БРСМ-нафта» та її власником Андрієм Бібою, які відверто загрожують українській державі. Думаю, це не менш важливо ніж боротьба з контрабандою», – резюмував Голобуцький.



Редакція не несе відповідальності й може не поділяти думки експерта.



Текст: Даша ПТАХОВСЬКА



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спонсори УПЦ (Московського патріархату) мережа "БРСМ-нафта" та її власникможуть фінансувати масові акції протесту вірян УПЦ МП до приїзду Вселенського патріарху Варфоломія.Повідомляє 24 канал з посиланням на фейсбук-допис політтехнолога Олексія Голобуцького «Філія РПЦ в Україні вже з лютого агресивно накручує своїх вірян, аби зірвати приїзд Варфоломія, таким чином створивши картинку для російських ЗМІ про посилення церковного розколу та громадянську війну в Україні. Загалом, все це цілком прогнозовано, але найцікавіше тут інше. Схоже, в московського патріархату після зменшення впливу і фінансових можливостей Медведчука та останнього непублічного візиту олігарха Новінського до ОП змінились спонсори. Тепер, судячи з публікацій в медіа, активності УПЦ МП фінансує власник мережі «БРСМ-нафта» Андрій Біба, який все частіше з'являється у стрічках церковних новин УПЦ МП», – пише Олексій Голобуцький.У своєму пості під назвою «Нові спонсори РПЦ в Україні готують провокації проти приїзду Варфоломія. Чи буде реакція влади?» Голобуцький зазначає, що окрім спонсорської допомоги донецькому Шахтарю та партії Шарія власник «БРСМ-нафта» Андрій Біба за останній рік профінансував будівництво понад 10 храмів московського патріархату в Західній Україні. Всі ці церкви відкривались під духовенство МП, яке залишилось без своїх приходів після переходу їхніх колишніх громад до ПЦУ.Тобто, ще раз – українство повертає собі православні храми, об'єднуючись навколо власної помісної церкви – ПЦУ. Натомість наближений до московського патріархату бізнесмен Андрій Біба та його мережа «БРСМ-нафта», що також за інформацією bihus.info фінансують Шарія – будують нові храми для РПЦ в Україні, аби та не втрачала свій вплив та вливають кошти в дестабілізацію країни на релігійному ґрунті, – наголошує Голобуцький.За інсайдерською інформацією політолога, акції протесту проти приїзду патріарха Варфоломея будуть організовані через сітку ОПЗЖ – до Києва централізовано звозитимуть «тітушок» зі спортивних клубів Сходу України разом з бабусями-прихожанами УПЦ МП.«Вважаю СБУ та РНБО варто впритул зайнятись джерелом фінансування російського впливу – компанією «БРСМ-нафта» та її власником Андрієм Бібою, які відверто загрожують українській державі. Думаю, це не менш важливо ніж боротьба з контрабандою», – резюмував Голобуцький.Редакція не несе відповідальності й може не поділяти думки експерта.

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