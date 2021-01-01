У волинському селі місцеві жителі самотужки «залатали» дорогу





Про це



Депутат Камінь-Каширської міської ради Анатолій Яцик від імені односельців звернувся із проханням про цю хорошу справу до працівників приватної фірми Віктора Токарчука на чолі з його братом Петром Токарчуком.



Петро Токарчук розповів, що матеріал – грунт у переміжку з цеглою, бетонною крихтою – брали на території колишнього колгоспу.



Підсипали також ямку біля хреста на повороті в бік Великої Глуші. Крім того, на прохання старости Олександра Токарчука, засипали піском ямку біля автобусної зупинки у Великій Глуші.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вул. Молодіжна в селі Погулянка Любешівського району 12 серпня на ділянці трохи менше кілометра місцеві жителі провели частково ямковий ремонт дороги.Про це інформує газета "Наше життя".Депутат Камінь-Каширської міської радивід імені односельців звернувся із проханням про цю хорошу справу до працівників приватної фірмина чолі з його братомПетро Токарчук розповів, що матеріал – грунт у переміжку з цеглою, бетонною крихтою – брали на території колишнього колгоспу.Підсипали також ямку біля хреста на повороті в бік Великої Глуші. Крім того, на прохання старости Олександра Токарчука, засипали піском ямку біля автобусної зупинки у Великій Глуші.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію