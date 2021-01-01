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У волинському селі місцеві жителі самотужки «залатали» дорогу

У волинському селі місцеві жителі самотужки «залатали» дорогу
На вул. Молодіжна в селі Погулянка Любешівського району 12 серпня на ділянці трохи менше кілометра місцеві жителі провели частково ямковий ремонт дороги.

Про це інформує газета "Наше життя".

Депутат Камінь-Каширської міської ради Анатолій Яцик від імені односельців звернувся із проханням про цю хорошу справу до працівників приватної фірми Віктора Токарчука на чолі з його братом Петром Токарчуком.

Петро Токарчук розповів, що матеріал – грунт у переміжку з цеглою, бетонною крихтою – брали на території колишнього колгоспу.

Підсипали також ямку біля хреста на повороті в бік Великої Глуші. Крім того, на прохання старости Олександра Токарчука, засипали піском ямку біля автобусної зупинки у Великій Глуші.

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Теги: ремонт, дорога, Любешівський район
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