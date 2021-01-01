На Одещині сімейний лікар зберігав дитячу порнографію
Сьогодні, 19:21
Під час проведення санкціонованих заходів за місцем мешкання 59-річного одесита, який працює сімейним лікарем, виявили кілька терабайтів порнографічного контенту, серед якого два десятки порнографічних фотографій з неповнолітніми.
Про це інформують у пресслужбі поліції області.
В рамках розпочатого за ч.1 ст.301-1 Кримінального кодексу України провадження заборонений контент поліцейські вилучили для проведення судово-мистецтвознавчої експертизи. Фігуранту оголошено підозру.
Йому загрожує покарання арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Досудове розслідування справи проводять слідчі відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 за оперативного супроводу співробітників Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ та під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси.
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Про це інформують у пресслужбі поліції області.
В рамках розпочатого за ч.1 ст.301-1 Кримінального кодексу України провадження заборонений контент поліцейські вилучили для проведення судово-мистецтвознавчої експертизи. Фігуранту оголошено підозру.
Йому загрожує покарання арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Досудове розслідування справи проводять слідчі відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 за оперативного супроводу співробітників Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ та під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси.
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