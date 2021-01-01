вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Одещині сімейний лікар зберігав дитячу порнографію

На Одещині сімейний лікар зберігав дитячу порнографію
Під час проведення санкціонованих заходів за місцем мешкання 59-річного одесита, який працює сімейним лікарем, виявили кілька терабайтів порнографічного контенту, серед якого два десятки порнографічних фотографій з неповнолітніми.

Про це інформують у пресслужбі поліції області.

В рамках розпочатого за ч.1 ст.301-1 Кримінального кодексу України провадження заборонений контент поліцейські вилучили для проведення судово-мистецтвознавчої експертизи. Фігуранту оголошено підозру.

Йому загрожує покарання арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування справи проводять слідчі відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 за оперативного супроводу співробітників Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ та під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: порнографія, сімейний лікар, Одеська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 19 серпня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку рятувальники грали футбол
Сьогодні, 19:42
На Одещині сімейний лікар зберігав дитячу порнографію
Сьогодні, 19:21
У Польщі поліція ременем зв'язала п'яного українця, після чого він помер
Сьогодні, 19:11
На Волині сапери знищили 12 боєприпасів, які люди знайшли у лісі
Сьогодні, 18:58
Схожі новини
Сімейним лікарям хочуть ввести доплати за кількість вакцинованих Сімейним лікарям хочуть ввести доплати за кількість вакцинованих
10 серпень, 10:00
На Одещині на березі моря стався зсув ґрунту: під землею можуть бути люди На Одещині на березі моря стався зсув ґрунту: під землею можуть бути люди
22 червень, 17:58
13 років тюрми за насилля та розповсюдження дитячої порнографії: суд виніс вирок волинянину 13 років тюрми за насилля та розповсюдження дитячої порнографії: суд виніс вирок волинянину
20 травень, 17:15
Уродженка Волині у Львові розповсюджувала в інтернеті порнографію, – ЗМІ Уродженка Волині у Львові розповсюджувала в інтернеті порнографію, – ЗМІ
02 березень, 13:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Волинь» у серії пенальті перемагає «Ниву» і виходить в 1/16 фіналу Кубку України
Сьогодні, 20:29
 0
В Україні здорожчають яйця
Сьогодні, 20:16
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 19 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку рятувальники грали футбол
Сьогодні, 19:42
 0
На Одещині сімейний лікар зберігав дитячу порнографію
Сьогодні, 19:21
 0
Медіа
відео
1/8