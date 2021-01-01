У луцькій кав'ярні, де працюють «сонячні» офіціанти, ліпили вареники для військових в зоні ООС





Про це розповіла Лариса Новосад.



Частиною інгредієнтів для приготування вареників учасників акції забезпечили в кав’ярні, решту приносили із собою волонтери і небайдужі лучани.



Ініціаторка акції Лариса Новосад каже: захід приурочили до Дня незалежності України. Для військових планують підготувати 20 відерець: "Це – вареники з сиром, сир із картоплею, з картоплею і шкварками".



Долучилася до акції волонтерка Ірина Шубала.



"Ми надіємося, що вони сподобаються нашим військовим і нададуть їм трішечки сили й оптимізму для подальшої охорони нашої держави", – зазначила волонтерка.



Ліпили вареники для військових також офіціанти та працівники кав'ярні. Усього волонтери запланували наліпити 70-80 кілограмів вареників. Їх куштуватимуть волинські військові, які зараз служать у місті Бахмут Донецької області.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в одній із кав’ярень, де працюють офіціанти з синдромом Дауна, вирішили наліпити вареників для волинських військових, які зараз служать у зоні Операції об’єднаних сил. Акцію на підтримку воїнів назвали "Не словом, а ділом".Про це розповіла Суспільному ініціаторки дійства та мама одного з офіціантівЧастиною інгредієнтів для приготування вареників учасників акції забезпечили в кав’ярні, решту приносили із собою волонтери і небайдужі лучани.Ініціаторка акції Лариса Новосад каже: захід приурочили до Дня незалежності України. Для військових планують підготувати 20 відерець: "Це – вареники з сиром, сир із картоплею, з картоплею і шкварками".Долучилася до акції волонтерка"Ми надіємося, що вони сподобаються нашим військовим і нададуть їм трішечки сили й оптимізму для подальшої охорони нашої держави", – зазначила волонтерка.Ліпили вареники для військових також офіціанти та працівники кав'ярні. Усього волонтери запланували наліпити 70-80 кілограмів вареників. Їх куштуватимуть волинські військові, які зараз служать у місті Бахмут Донецької області.

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