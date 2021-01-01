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Житловому комплексу «Яровиця» – 6 років!*

Житловому комплексу «Яровиця» – 6 років!*
6 років тому – 19 серпня 2015 року – відбулося урочисте відкриття будівництва житлового комплексу «Яровиця»!

За роки комплекс виріс та став окрасою міста. З тих пір забудовник ввів в експлуатацію 9 будинків. Для мешканців комплексу відкрили нові відпочинкові зони з ландшафтним дизайном, де можна гуляти та спілкуватися. Арт-об’єкти стали улюбленим місцем для фотосесій. Вже відкрили спортивний комплекс і дитячий ігровий простір, а також комерційні площі для забезпечення будь-яких повсякденних потреб мешканців.

У кожному будинку є по кілька швидкісних ліфтів від компанії «MIZUI Mitsubishi», дизайнерські холи та коридори. На кожному поверсі є балкон загального користування. У квартирах – енергоощадні панорамні вікна «Brugmann», якісні та надійні вхідні двері, індивідуальне опалення, тепла підлога, комунікації, все – що потрібно людині, щоб втілити ремонт своєї мрії та насолоджуватись сучасним життям.

«Яровиця» – перший житловий комплекс міста, в якому збудований підземний паркінг. Тому, що комфорт цінний у всьому, і паркування – не виняток.

Далі буде більше! Жителів очікують нові будинки з приголомшливим виглядом заходу сонця над рікою, пішохідні променади, нові цікаві арт-локації і ще неоголошені сюрпризи.

Контактний телефон 050 402 05 05



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Теги: Яровиця, житло, квартира
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