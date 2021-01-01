Житловому комплексу «Яровиця» – 6 років!*
Сьогодні, 09:06
6 років тому – 19 серпня 2015 року – відбулося урочисте відкриття будівництва житлового комплексу «Яровиця»!
За роки комплекс виріс та став окрасою міста. З тих пір забудовник ввів в експлуатацію 9 будинків. Для мешканців комплексу відкрили нові відпочинкові зони з ландшафтним дизайном, де можна гуляти та спілкуватися. Арт-об’єкти стали улюбленим місцем для фотосесій. Вже відкрили спортивний комплекс і дитячий ігровий простір, а також комерційні площі для забезпечення будь-яких повсякденних потреб мешканців.
У кожному будинку є по кілька швидкісних ліфтів від компанії «MIZUI Mitsubishi», дизайнерські холи та коридори. На кожному поверсі є балкон загального користування. У квартирах – енергоощадні панорамні вікна «Brugmann», якісні та надійні вхідні двері, індивідуальне опалення, тепла підлога, комунікації, все – що потрібно людині, щоб втілити ремонт своєї мрії та насолоджуватись сучасним життям.
«Яровиця» – перший житловий комплекс міста, в якому збудований підземний паркінг. Тому, що комфорт цінний у всьому, і паркування – не виняток.
Далі буде більше! Жителів очікують нові будинки з приголомшливим виглядом заходу сонця над рікою, пішохідні променади, нові цікаві арт-локації і ще неоголошені сюрпризи.
Контактний телефон 050 402 05 05
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За роки комплекс виріс та став окрасою міста. З тих пір забудовник ввів в експлуатацію 9 будинків. Для мешканців комплексу відкрили нові відпочинкові зони з ландшафтним дизайном, де можна гуляти та спілкуватися. Арт-об’єкти стали улюбленим місцем для фотосесій. Вже відкрили спортивний комплекс і дитячий ігровий простір, а також комерційні площі для забезпечення будь-яких повсякденних потреб мешканців.
У кожному будинку є по кілька швидкісних ліфтів від компанії «MIZUI Mitsubishi», дизайнерські холи та коридори. На кожному поверсі є балкон загального користування. У квартирах – енергоощадні панорамні вікна «Brugmann», якісні та надійні вхідні двері, індивідуальне опалення, тепла підлога, комунікації, все – що потрібно людині, щоб втілити ремонт своєї мрії та насолоджуватись сучасним життям.
«Яровиця» – перший житловий комплекс міста, в якому збудований підземний паркінг. Тому, що комфорт цінний у всьому, і паркування – не виняток.
Далі буде більше! Жителів очікують нові будинки з приголомшливим виглядом заходу сонця над рікою, пішохідні променади, нові цікаві арт-локації і ще неоголошені сюрпризи.
Контактний телефон 050 402 05 05
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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