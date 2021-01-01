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Україна додала у список ще одну вакцину для видачі COVID-сертифікатів

Україна додала у список ще одну вакцину для видачі COVID-сертифікатів
Кабінет міністрів додав вакцину від COVID-19 Janssen (Johnson&Johnson) у список, після вакцинації якої видається COVID-сертифікат.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677" ухвалена під час засідання уряду.

Для повного курсу вакцинації необхідна одна доза цієї вакцини.

Також уряд доповнив перелік осіб, які не підлягають обов'язковій самоізоляції у зв'язку з перетином державного кордону або КПВВ з тимчасово окупованих територій та виїзду з них осіб, які мають COVID-сертифікати про вакцинацію однією дозою або одужання від коронавірусної хвороби.

Довідка:

Janssen - це векторна вакцина проти COVID-19, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Препарат потребує температури зберігання від +2-8 °C. Для повної імунізації достатньо однієї дози.

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Теги: карантин, вакцинація, українці, COVID-сертифікат
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