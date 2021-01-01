вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

19 серпня на Волині: гортаючи календар

19 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження журналістка Тетяна Грішина (на фото).

Також день народження у журналістки Дар'ї Лещук, колишнього депутата Луцької міської ради Олександра Пилиповича, протоієрея Володимира Вакіна, начальника обласного держцентру експертизи сортів рослин з державною інспекцією з охорони прав на сорти рослин Волинської області Володимира Пасічника, волонтера та начальника відділу туризму департаменту економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації Станіслава Ольшевського.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Хлiбославів, Болеславів і Юлiанів та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родинах, творчого натхнення та професійних успіхів!

День пасічника - професійне свято бджолярів - в Україні почали відзначати з 1997 року щорічно 19 серпня.

Цього ж дня православні християни відзначають Преображення Господнє, яке в народі називають Яблучним Спасом. У цей день, за традицією, в церквах освячують яблука та мед. Пасічники освячують вулики, перед настанням холодів, щоб бджоли добре перезимували.

У Луцьку цього дня у 1977 році відкрили пам’ятник Лесі Українці перед будівлею Волинського академічного музично-драматичного театру ім. Тараса Шевченка на Театральному майдані.

19 серпня 2009 року відкрили меморіальну дошку Народному Рухові України на Вулиці Богдана Хмельницького у Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Тренерка розповіла, як правильно худнути
Сьогодні, 01:13
В Україні хочуть заборонити рекламу ліків
Сьогодні, 00:15
19 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні змінили правила в'їзду іноземців
18 серпень, 23:34
Волинянин присвоїв телефон, який залишила на заправці відпочивальниця
18 серпень, 22:59
Схожі новини
17 серпня на Волині: гортаючи календар 17 серпня на Волині: гортаючи календар
17 серпень, 00:00
14 серпня на Волині: гортаючи календар 14 серпня на Волині: гортаючи календар
14 серпень, 00:00
13 серпня на Волині: гортаючи календар 13 серпня на Волині: гортаючи календар
13 серпень, 00:00
11 серпня на Волині: гортаючи календар 11 серпня на Волині: гортаючи календар
11 серпень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тренерка розповіла, як правильно худнути
Сьогодні, 01:13
 0
В Україні хочуть заборонити рекламу ліків
Сьогодні, 00:15
 0
19 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Україні змінили правила в'їзду іноземців
18 серпень, 23:34
 0
Волинянин присвоїв телефон, який залишила на заправці відпочивальниця
18 серпень, 22:59
 0
Медіа
відео
1/8