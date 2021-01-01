Волинянин заявив в поліцію через крадіжку вишень





Про це пише газета



Так, волинянин був неприємно вражений, не побачивши вранці на звичному місці подовжувача довжиною 15 метрів.



Однак, коли розгледів усе уважніше, то не міг повірити, що той, хто проник у приміщення, не посоромився поцупити ще дві банки з вишнями.



Господар підозрює, що крадій здалеку не прийшов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Березолуки Луцького району сталася "вишнева" крадіжка.Про це пише газета "Волинь" Так, волинянин був неприємно вражений, не побачивши вранці на звичному місці подовжувача довжиною 15 метрів.Однак, коли розгледів усе уважніше, то не міг повірити, що той, хто проник у приміщення, не посоромився поцупити ще дві банки з вишнями.Господар підозрює, що крадій здалеку не прийшов.

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