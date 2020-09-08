Волинянка візьме участь у чемпіонаті Європи з волейболу
Сьогодні, 08:35
Волинська волейболістка Анастасія Карасьова увійшла до складу збірної України з волейболу та поїхала з командою на чемпіонат Європи.
Про це йдеться на офіційному сайті Федерації волейболу України.
Жіноча збірна України вже прибула до румунського міста Клуж-Напока, де з 19 по 25 серпня проведе п’ять поєдинків групового етапу чемпіонату Європи. Нагадаємо, що в боротьбі за чотири путівки до раунду плей-офф її суперниками будуть Туреччина, Нідерланди, Швеція, Фінляндія та Румунія.
Склад жіночої збірної України:
Зв’язуючі: Ольга СКРИПАК (без клубу), Дар’я ВЕЛИКОКОНЬ («Аланта»);
Ліберо: Христина НЄМЦЕВА («Хімік»), Анастасія КАРАСЬОВА («Волинь-Університет»);
Діагональні: Олеся РИХЛЮК («Кузейбору», Туреччина), Анна ХАРЧИНСЬКА (СК «Прометей»);
Догравальниці: Надія КОДОЛА («Алтай», Казахстан), Юлія БОЙКО («Вашаш», Угорщина), Богдана АНІСОВА і Катерина ДУДНИК (СК «Прометей»);
Центральні блокуючі: Діана МЕЛЮШКІНА і Марина МАЗЕНКО (обидві - СК «Прометей»), Юлія ГЕРАСИМОВА («Карайолларі», Туреччина), Ірина ТРУШКІНА («Тирговіште», Румунія).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на офіційному сайті Федерації волейболу України.
Жіноча збірна України вже прибула до румунського міста Клуж-Напока, де з 19 по 25 серпня проведе п’ять поєдинків групового етапу чемпіонату Європи. Нагадаємо, що в боротьбі за чотири путівки до раунду плей-офф її суперниками будуть Туреччина, Нідерланди, Швеція, Фінляндія та Румунія.
Склад жіночої збірної України:
Зв’язуючі: Ольга СКРИПАК (без клубу), Дар’я ВЕЛИКОКОНЬ («Аланта»);
Ліберо: Христина НЄМЦЕВА («Хімік»), Анастасія КАРАСЬОВА («Волинь-Університет»);
Діагональні: Олеся РИХЛЮК («Кузейбору», Туреччина), Анна ХАРЧИНСЬКА (СК «Прометей»);
Догравальниці: Надія КОДОЛА («Алтай», Казахстан), Юлія БОЙКО («Вашаш», Угорщина), Богдана АНІСОВА і Катерина ДУДНИК (СК «Прометей»);
Центральні блокуючі: Діана МЕЛЮШКІНА і Марина МАЗЕНКО (обидві - СК «Прометей»), Юлія ГЕРАСИМОВА («Карайолларі», Туреччина), Ірина ТРУШКІНА («Тирговіште», Румунія).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка візьме участь у чемпіонаті Європи з волейболу
Сьогодні, 08:35
Що не можна робити відразу після їди
Сьогодні, 07:31
На Волині виберуть найкращий коровай
Сьогодні, 06:31
Захисник «Волині» увійшов до збірної туру Першої ліги
Сьогодні, 05:29
У місті на Рівненщині відмовилися від маршруток
Сьогодні, 04:23