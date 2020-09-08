Волинянка візьме участь у чемпіонаті Європи з волейболу

Волинська волейболістка Анастасія Карасьова увійшла до складу збірної України з волейболу та поїхала з командою на чемпіонат Європи.Про це йдеться на офіційному сайті Федерації волейболу України.Жіноча збірна України вже прибула до румунського міста Клуж-Напока, де з 19 по 25 серпня проведе п’ять поєдинків групового етапу чемпіонату Європи. Нагадаємо, що в боротьбі за чотири путівки до раунду плей-офф її суперниками будуть Туреччина, Нідерланди, Швеція, Фінляндія та Румунія.Зв’язуючі: Ольга СКРИПАК (без клубу), Дар’я ВЕЛИКОКОНЬ («Аланта»);Ліберо: Христина НЄМЦЕВА («Хімік»),(«Волинь-Університет»);Діагональні: Олеся РИХЛЮК («Кузейбору», Туреччина), Анна ХАРЧИНСЬКА (СК «Прометей»);Догравальниці: Надія КОДОЛА («Алтай», Казахстан), Юлія БОЙКО («Вашаш», Угорщина), Богдана АНІСОВА і Катерина ДУДНИК (СК «Прометей»);Центральні блокуючі: Діана МЕЛЮШКІНА і Марина МАЗЕНКО (обидві - СК «Прометей»), Юлія ГЕРАСИМОВА («Карайолларі», Туреччина), Ірина ТРУШКІНА («Тирговіште», Румунія).