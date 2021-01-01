У Луцьку викрили ботоферму, яка «розганяла» сепаратизм. ФОТО
Сьогодні, 11:50
У Луцьку виявили ботоферму, яку використовували на шкоду інтересам України.
Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.
Правоохоронці виявили у Луцьку ботоферму, яку використовували для незаконної підміни телефонного трафіку з метою переадресації дзвінків для їх подальшої анонімізації, а також для анонімного створення псевдоакаунтів в соціальних мережах для розповсюдження фейкової інформації на шкоду авторитету та державній безпеці України.
Учора, 18 серпня 2021 року, у ході санкціонованих обшуків в одному з приміщень в обласному центрі Волині виявили і вилучили обладнання для здійснення цієї протиправної діяльності: комп’ютери, VoIP-шлюзи, модеми, сім-картки мобільних операторів зв’язку.
Вирішують питання про накладення арешту на це майно, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності, а також особи замовників публікацій.
Зауважують, що за вчинення за попередньою змовою групою осіб публічних закликів чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, які посягають на територіальну цілісність і недоторканність України, санкцією ч.2 ст. 110 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
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Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.
Правоохоронці виявили у Луцьку ботоферму, яку використовували для незаконної підміни телефонного трафіку з метою переадресації дзвінків для їх подальшої анонімізації, а також для анонімного створення псевдоакаунтів в соціальних мережах для розповсюдження фейкової інформації на шкоду авторитету та державній безпеці України.
Учора, 18 серпня 2021 року, у ході санкціонованих обшуків в одному з приміщень в обласному центрі Волині виявили і вилучили обладнання для здійснення цієї протиправної діяльності: комп’ютери, VoIP-шлюзи, модеми, сім-картки мобільних операторів зв’язку.
Вирішують питання про накладення арешту на це майно, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності, а також особи замовників публікацій.
Зауважують, що за вчинення за попередньою змовою групою осіб публічних закликів чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, які посягають на територіальну цілісність і недоторканність України, санкцією ч.2 ст. 110 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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